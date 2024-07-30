Güneydoğu'nun kavurucu sıcaklarda serinleten rotaları

"40-45 DERECE SICAKTA BÖLGEMİZDE BİR KAÇIŞ NOKTASI"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Mardin'in tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle çok zengin bir şehir olduğunu söyledi.

Tarihi kentin en güzel destinasyon noktalarından birinin de Midyat ve Nusaybin'i birbirine bağlayan Beyazsu olduğunu dile getiren Gök, "Özellikle sıcaktan kaçan vatandaşlarımız için muhteşem bir dinlenme fırsatı sunuyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin favori konaklama yerlerinden biri. 40-45 derece sıcakta bölgemizde bir kaçış noktası" ifadelerini kullandı.