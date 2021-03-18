Güneydoğu'nun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Güneydoğu'nun "sakin şehri" Halfeti, yeni sezonda 1 milyon turist hedefliyor

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan, mistik tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yeni sezonda turist sayısında büyük artış bekleniyor.

Güneydoğu'nun
AA

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, bahar mevsimiyle bambaşka bir güzelliğe kavuştu.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede, turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor. Ziyaretçiler, tur sırasında birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale'yi uzaktan da olsa görme fırsatı yakalıyor.

Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerler arasında yer alıyor. Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül" bitkisini görme fırsatı da buluyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle az sayıda turistin ziyaret ettiği ilçe, risk değerlendirme haritasında "düşük riskli" kategorisinde yer almasıyla birlikte özellikle hafta sonları ziyaretçilerin uğrak yerlerinden biri olmaya başladı.

- "Turizm hareketliliği başladı"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halfeti'nin Güneydoğu'nun önemli bir turizm merkezi olduğunu ve özellikle 2019 yılında ziyaretçi sayısında zirveyi yakaladığını söyledi.

Geçen yıl tüm bölgelerde olduğu gibi salgın nedeniyle Halfeti'de de turizmde bir düşüş yaşandığını belirten Albayrak, "Geçen yıl Halfeti'de turizm hareketliliği normalin yüzde 30'una kadar indi. Yeni normalleşme süreciyle birlikte ilimiz, ilçemizin düşük riskli kategoride olması ve hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte turizm hareketliliğini yaşamaya başladık." dedi.

İlçede tekne turlarının ön planda olduğunu kaydeden Albayrak, ziyaretçilerin de bu turlara yoğun ilgi gösterdiğini ve Fırat Nehri'ni gezdiğini ifade etti.

- "Her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

İlçedeki tüm alanlarda Kovid-19 tedbirlerine uygun hareket edildiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bizim temel hedefimiz 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamak. Tabii salgının gidişatını kestirmek kolay değil ama bizim her zaman hedefimiz 1 milyon ziyaretçiye ulaşmak olacak çünkü Halfeti'de hem GAP turlarının hem Şanlıurfa'ya Göbeklitepe'ye, Gaziantep'e, Adıyaman'a gelen ziyaretçilerin ortak kesişim noktasında yer alıyor, bölgeye gelen GAP turlarının ortak noktası. Bunun yanında son yıllarda ilçede yürüttüğümüz yatırımlarla turizm altyapısının güçlendirilmesiyle Halfeti, her geçen gün cazibe merkezi olmaya devam edecek."

Albayrak, Halfeti'nin doğa ile iç içe gezmek isteyenler için önemli bir alternatif olduğunu vurgulayarak, "Halfeti, tarih ve doğanın iç içe olduğu ve açık havada gezilebilen, salgın nedeniyle kalabalık mekanlara girilmeden gezilecek bir yer. Bu anlamda tüm ziyaretçilerimizi ilçemizi gönül rahatlığı ile ziyaret etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Guy Ritchie: "Türkiye ilham verici bir ülke'
KÜLTÜR-SANAT"Türkiye ilham verici bir ülke'
Atatürk'ün de izlediği Çanakkale Savaşı filmi: 'Tell England'
KÜLTÜR-SANATÖnce savaştı sonra filmini çekti
TBMM'de Meclis Özel Kütahya Koleksiyonu
KÜLTÜR-SANATMeclis Özel Kütahya Koleksiyonu
40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan'da çevrimiçi olarak başlayacak
KÜLTÜR-SANATİstanbul Film Festivali 1 Nisan'da başlıyor
'KÖK'sergisi Galeri Diani'de
KÜLTÜR-SANAT'KÖK' sergisi Galeri Diani'de
Devrim Yakut'tan son dakika Rasim Öztekin mesajı: Gözyaşlarını tutamadı
KÜLTÜR-SANATO an gözyaşlarını tutamadı
Sadri Alışık kısıtlamalı anılacak
KÜLTÜR-SANATKısıtlamalı anılacak
Lionsgate 'Son Şaka’ya talip oldu
KÜLTÜR-SANAT'Son Şaka’ya talip var
'Osman Sekiz'in çekimlerine başladı
KÜLTÜR-SANATÇekimlerine başlandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 62.397.500 TL destek
KÜLTÜR-SANAT62.397.500 TL destek