"Güneydoğu'nun Uludağı" karın erimeye başlaması nedeniyle sezonun son kayakçılarını ağırlıyor

AA

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırın kesişme noktasında yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin birçoğuna yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Karacadağ, 1919 rakımıyla bölgenin karla kaplı tek zirvesi ve doğal kayak merkezi özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Bilinirliği her geçen yıl artan ve yöresel kıyafetli vatandaşların renkli görüntüler oluşturduğu kayak merkezine bölge insanı ilgi gösteriyor.

Kar kalınlığının 30 santimetre civarında olduğu merkez, yaklaşık 1 kilometrelik pistiyle kayak ve kızakçılara ev sahipliği yapıyor.

Her yıl şubat ayı sonu mart ayı başı gibi sezonu kapatan merkez, bu yıl da hava sıcaklıklarının 20 dereceye yakın olması ve karların erimeye başlaması nedeniyle sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

- "Bölgede kayağa olan ilgi artıyor"

Kayak merkezi pist sorumlusu Ramazan Ağaçlı, AA muhabirine, bu yıl hem kar yetersizliği hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonu istedikleri gibi geçiremediklerini söyledi.

Acemi ziyaretçilere kayak öğrettiklerini ve mart başına kadar pisti açık tutmayı planladıklarını belirten Ağaçlı, "Sezona geç başladık o yüzden pek yoğunluğumuz yok. Güneydoğu'nun bütün il ve ilçelerinden, köylerden, kasabalardan gelen çok sayıda ziyaretçi oluyor. Buraya olan merak da kayağa olan ilgi de her geçen gün artıyor." diye konuştu.

- Şalvarıyla kayak yaptı

Şalvarıyla kayak yapan 55 yaşındaki Diyarbakırlı Abdulkadir Açan, her yıl buraya geldiklerini belirterek "Bizim bölgenin insanı burada eğleniyor, moral buluyor. Çocuklarımız, ailelerimiz geliyor. Buralar biraz daha büyütülsün, güzelleştirilsin istiyoruz. Ben de kayak yapıyorum da teknikte biraz eksiğim var. Gençlerimiz güzel kayıyor. Kayakçıları ilgiyle takip ediyorum." dedi.

Kasım Keskin ise merkezdeki eksikliklerin giderilmesini talep ederek, "Ara sıra geliyoruz çok güzel bir yer. Bölgede ilk kar buraya yağıyor. Burası Güneydoğu'nun Uludağ'ı." ifadesini kullandı.

Şanlıurfalı 7. sınıf öğrencisi Sibel Yıldız da ilk defa geldiği merkezde çok eğlendiği kızakla kayıp kar topu oynadığını dile getirdi.