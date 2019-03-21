Güneydoğu'ya doğru gidildiğinde, insanların giysileri gibi sandık da renklendi, her kesimin ve partinin temsilcisinden bir adaya rastlanılan sahaya dönüştü. Diğer bölgelerde görülen ittifakların aksine, kaptanımız Abdülrahim Arslan’ın direksiyonunda, bölgeyi en küçük köyüne kadar bilen tanıyan Diyarbakır Büro Şefimiz Veysi İpek ve arkadaşım Hasan Atmaca ile gezdiğimiz bölgede ilginç gelişmelere de tanıklık ettik. Adana ve Hatay’da ikili yapı oturmuş. AKDENİZ'DE ADAYLARIN KADERİ ÖTEKİNE DAYALIHabertürk yazarı Muharrem Sarıka... "SEÇİMİN SÜRPRİZİNİ İLÇELER YAPACAK"Habertürk yazarı Muharrem Sarıka... Ancak aday olan güçlü isimler nedeniyle Gaziantep ve Şanlıurfa’da saha karışmış… Yöre halkı da bundan kaynaklanan yaklaşımla durumu, yörenin “içinde yok yok” diye bilinen “Borani…” yemeğine benzetiyor. Mersin’den Adana’ya giderken köy yollarını tercih ettik… Taze soğan toplayan grubun yanına gidip sohbete başladık. Aslen Adanalı olmayan, ancak arazi kiralayıp ekim yapan Vesiye-Salih Undes çifti, gündelik işçi olarak da Saadet Bayaş ve Zekiye Olcay’ı tutmuş, birlikte çalışmaya başlamış. Salih Ulaş, araziyi 24 bin liraya kiraladığını, bir o kadar da harcama yaptığını belirterek, “Sadece tohum için 10 bin lira verdim, sulama, elektrik, mazot, gübre ile bana 48 bin liraya mal oldu” dedi. Saadet Bayaş ve Zekiye Olcay ise içinde yaşadıkları için patronlarına söyleyecek sözlerinin olmadığını belirterek, “Günlük 70 lira alıyoruz, o da kalabalık ailenin ekmeğine yetmiyor…” diye yakındı. Hepsi de oylarının farklı olacağını belirtti... KARADENİZ REİSİNE BAĞLI, BAŞKANINA BİR "BAKAÇAK" MODERN ÇERÇİ Adana’ya doğru yaklaştığımızda günümüzün modern çerçisi diyebileceğimiz, içinde hemen her şeyin satıldığı Mehmet Ceylan’ın kamyoneti ile karşılaştık.

Bir AVM’de ne varsa kendisinde de her şeyin bulunduğunu belirten Ceylan, son dönem alışverişin durgunlaştığını, geçmişte biraz eskiyen alüminyum leğen hemen değiştirilirken, şimdi çekiçle düzeltip kullanılmaya devam edildiğini söyledi, “Mazot parasını çıkaramadığım günler oluyor” diye yakındı. Adana’nın en iyi kebap ustalarından Osman Meloğlu ve Rasim Korkmaz ise girdi maliyetlerinde artış olduğunu, turist ve yerli müşterinin de lokantadan kaçmaya başlamasından şikâyetçi oldu. Adana’da en büyük yakınma geçim sıkıntısından kaynaklanıyor. İTTİFAKIN GÜCÜ Adana bölgede her iki ittifakın da uyum içinde çalıştığı illerden biri. Cumhur İttifakı’nın MHP’li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü, Millet İttifakı’nın da CHP’li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı aday çıkardığı Adana’da zorlu bir yarış gerçekleşiyor. Millet İttifakı, Zeydan Karalar’ın “Dominant Adanalı…” kimliğinin ve erken sahaya çıkmış olmasının avantajı ile yol almış. İYİ Parti’ye bırakılan ilçelerde CHP, ötekilerde de diğeri var gücüyle çalışıyor; Karalar’ın kontrolünde yaratılan voltran sağlam olunca da dinamizmini katlıyor. Her iki adayın da ilk isimleriyle propagandasını gerçekleştirdiği sahada pankart ve afiş yönünden “Zeydan…” adı da öne çıkmış. CHP İl Başkanı Şahin Yeter de bu duruma dikkat çekti ve afişlerde de kullanılan “Zeydan…” kimliğinin kendilerine artı puan getirdiğini belirtti. Karalar’ın Seyhan İl Belediye Başkanı olarak kırsal kesime de hizmetini eksik etmeyip, camilerin temizliğinden, yaşlıların bakımına kadar her alanda hizmet sunmasının getirisinin rahatlığını yaşadıklarını söyledi. “Güney ilçelerde MHP bölününce daha da rahatladık” diyen Yeter, Büyükşehir ve 9 ilçede kendilerinin, 7 ilçede de İYİ Parti adaylarının uyum içinde hareket ettiğini de söyledi. İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da Karalar’ın performansına övgüde bulundu ve Büyükşehir’in harcamalarını eleştirip ekledi: “Aytaç Durak döneminde metro 200 işçi ile çalışıyordu, ray aynı, vagon aynı şimdi 1200 işçiye çıkmış. Türkiye’nin en borçlu kenti…” SAHAYA GEÇ ÇIKTIK Cumhur İttifakı ise sahaya geç çıkmış olmanın sıkıntısını yaşasa da AK Parti’nin Seyhan’dan aday gösterilen tecrübeli eski İl Başkanı Fikret Yeni’nin sahada olması dinamizm katmış. Ancak AK Parti ile MHP arasında öteden beri var olan gerilimi İttifak ile tüketmiş olmanın ve birlikte iş yapabilmenin dinamiğini yakalamış. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün yoğun çalışması da buna eklenmiş. Ancak AK Parti İl Başkanı Şerif Güler de sahaya geç çıkmış olmalarının yarattığı olumsuzluğu dile getirdi. Karalar’ın önceden sahaya çıkarak seçmen algısını kendisine dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Sahaya çıkıp kırsala gidince fark ettik ki Karalar bu iş için uzun zamandır hazırlık yapıyormuş. Her gün camilerin temizliğini yaptırıp, ihtiyaçlarını karşılatıp, Cuma günleri de cemaat için seccade dağıtıp din sömürüsü yaptığını geç fark ettik. Ama milletimize bunu anlatınca da şimdi herkes kimin ne olduğunu anlamaya başladı. Sahadaki etkimizi de gösteriyoruz. Tarihi Tepebağ en önemli projemiz, yer altındaki tünellerin açılması ve bölgenin turizme kazandırılması önemli. Seyhan’da adayımızın Fikret Yeni’nin olması da büyük avantajımız…” MHP’nin sakin yapısıyla sağladığı teşkilatçılığı ve çalışkanlığı ile tanınan İl Başkanı Bünyamin Avcı, “CHP’nin HDP ile işbirliğinden millet hoşnut değil, gereğini de yapacak” dedi. Adana’da bu işbirliğinin çok daha yüksek oranlı getiri sağlandığını belirterek, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin konuşmalarını haftalar önce bulup herkesin dinlemesini kendilerinin sağladığını anımsattı. Büyükşehir’de Sözlü’nün ciddi bir efor harcadığını, gücün AK Parti ile bütünleşmesinin de işlerini kolaylaştırdığını söyledi. Bünyamin Avcı, özellikle Kuzey kesimdekilerle, Arap nüfusun tercihinin kendileri olacağını ileri sürdü. Adana’da seçim yarışı ilçelerine kadar iki ittifak arasında kıran kırana geçiyor. AK Parti İl Başkanı Güler’in de vurguladığı gibi Zeydan Karalar’ın erken sahaya çıkması, yıllardır Büyükşehir için hazırlık yapması da önemli bir faktör olarak karşısında duruyor. Buna karşın merkez ilçeler arasındaki yarışta Seyhan’da AK Parti’nin uzun yıllar İl Başkanlığı görevinde bulunan, ittifak olmasa Büyükşehir için aday göstermek istediği Fikret Yeni’nin olması da rakiplerin gücünü sahaya doğrudan yansıtıyor. Hatta geçmişte AK Parti ile MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü arasında ortaya çıkan olumsuzluğun giderilmesinde de önemli faktör oluşturuyor. HDP’nin aday çıkarmadığı Adana’da kararsız muhafazakar ve milliyetçi seçmen ile oranı oldukça yüksek Kürt seçmenin sandıktaki tavrı seçimin kaderini tayin edecek… Özellikle merkez ilçelerde muhafazakâr Kürt seçmenin tavrı etkili olacak.

HATAY’DA SEÇİM, KÜNEFESİ GİBİ ÇOK KATMANLI Akdeniz çanağının en ucundaki Hatay’da seçim ise hemen yanı başındaki Adana’nın aksine farklı bir zeminde yürüyor. Bu kadar yıl gidip gelmeme karşın, bu seçime kadar Hatay halkının etnisiteye bu denli önem verdiğini hissetmemiştim. Suriye sahasındaki gelişmeleri doğrudan hisseden Hatay’da propaganda da bunun üzerinden yürüyor. Türk vatandaşlığına geçen Suriyelilerden 12 bininin ilk kez oy kullanacağı, Afrin sahasındaki güvenlik güçlerinin de oy vereceği Hatay’da, kimin hangi ittifakın adayı olmasından çok, kimin hangi etnisiteye tabi olduğu ve ne dediği üzerinden siyaset yürütülüyor. Cumhur İttifakı’nın AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler’i, Millet İttifakı'nın da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı çıkardığı Hatay’da, en dikkat çeken ittifakların da kendi içinde farklılaşması. Herkesin etnik ve dini yapısına göre adayların değerlendirilmesi… DYP ve MHP kökenli olan CHP’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Savaş da bu durumu görmüş olacak ki propaganda pankartlarını “Sarıl…” teması üzerine oturtmuş… “Ülküne sarıl…” söylemine yer vermiş, hatta TV programındaki “Milliyetçiyim, ülkücü kökenliyim, gizleyecek değilim ya…” sözleri milliyetçi kesimde yer tutmuş. Milliyetçi oyların yüksek olduğu Kırıkhan ve Reyhanlı’da dolaşırken de bunun etkisi görülüyordu. Millet İttifakı’nın partilerinden herhangi birini desteklememekle birlikte oyunu bu söylemlerinden dolayı Lütfü Savaş’a vereceğini belirten kişiler çoğunluktaydı. Reyhanlı’da tatlı satan Mehmet Emin, Gökhar İsar ile müşterileri Mustafa Sever ilçenin ağırlıklı bölümünün Suriyelilerden oluştuğunu belirtip tepki gösterirken, Savaş’ın “Hepsini ülkelerine geri yollayacağım” sözüne destek verdi. Cep telefonu ekipmanları satan Abdullah Bozkurt ise kapıdan, “Türk- Suriye” diye seslenen kişiye sert tonla “Türk, Türk…” diye çıkıştı. Suriyelilerin kendilerinden alışveriş yapmadığını belirtti. Giyim kuşam satıcısı Hasan Demiri de Reyhanlı Belediyesi'nin Suriyeliler için gerekli tedbiri almayıp, bir de ucuz kömür dağıtarak havayı kirletmesinden şikayet etti. AFRİN’İN SAĞLIĞI KIRIKHAN’DAN Kırıkhan’daki durum ise çok daha katıydı, birçok kişinin ana dili olması nedeniyle Arap ülkelerine çalışmaya gittiğinden söz edildi. Bu aşamada Kırıkhan’ın hayırsever işadamlarından Rahmi Vardı’nın Afrin bölgesinde kurduğu hastaneler de devreye girmiş, sağlık hizmeti için Türkiye’den gidenler olmuş. Ancak Savaş’ın bu çıkışları CHP ve ANAP kökenli entelektüel kesimde yer bulmuyor, tepki topluyor; hatta bazıları “Sandığa gitmeyeceğim…” restini çekiyor. OVASI GİBİ SİYASETİ DE SU ALTINDA Amik Ovası’nın inşaatı bitirilemeyen Reyhanlı Barajı’nın kapakları açılıp suyun boşaltılması dolayısıyla sel altında kaldığı Hatay’da, siyaset de sele kapılmış durumda. Aday gösterilmeyenlerin DSP, DP veya SP’ye geçip aday olduğu Hatay’da dikkat çeken işbirliklerine de tanıklık ediliyor. Hatay CHP İl Başkanı Halil İbrahim Özgün, “Demokrasi taraftarlarının konsolidasyonunu sağladık, ilk kez sağ seçmenin de bize teveccüh gösterdiğine tanıklık ettik” dedi. CHP DESTEĞİNDEKİ BBP ADAYI Bunda İYİ Parti ile ittifakın katkısının bulunduğunu da sözlerine ekledi, kentin ekonomik sıkıntılarından söz etti. Bu aşamada ilginç bir bilgiyi de şu cümlelerle aktardı: “Yayladağ’da aday çıkarmadık, BBP’nin adayı Sayın Mustafa Kemal Dağıstanlı bize yakın bir isimdi ona bıraktık, o da Belediye Meclis üyelerinin yarısını bize bıraktı, kendisini tüm gücümüzle destekliyoruz...” Samandağ’da ittifak yaptıkları İYİ Parti ile yarıştıklarını, eski milletvekilleri Refik Eryılmaz’ı aday olarak çıkardıklarını bildirdi. Belen’de de CHP İlçe Belediye Başkanı Fevzi Yüksel’in ağabeyi Hayri Yüksel’in İYİ Parti listesinden aday olduğunu söyledi. CHP aday çıkarmayınca DSP’yi tercih edenlerin de yoğunlukta olduğu kentte ilginç bir seçim sürecine tanıklık edildiğini İYİ Parti İl Başkanı Ali Seçer de kabul ediyor. ANAP kökenden gelen İl Başkanı Seçer, gençlerden oluşan dinamik bir yapı kurmuş. İttifak gereği Altınözü, Hassa, Kırıkhan, Belen ve Dörtyol’da aday çıkardıklarını bildiren Ali Seçer, CHP’nin aday çıkardığı en büyük ilçe İskenderun’da daha fazla çalışılması gerektiğine işaret etti. ANAP’tan iki dönem İskenderun Belediye Başkanlığı yapan, geçen dönem de MHP’den Büyükşehir için adaylığını koyan Mete Arslan’ın bu kez DP’den aday çıkmasının AK Parti adayının oylarını bölebileceğine işaret etti. Hatay’ın en önemli sorununun su altında kalmış ovadaki ürün ve bu yıl sıkıntı yaşanan narenciye dolayısıyla geçim olacağını, Suriyelilerin de işin tuzu biberi olduğuna vurgu yaptı, bunun seçime etkisinin yüksek olacağını söyledi. SAVAŞ ÜZERİNDEN SANDIK SAVAŞI Cumhur İttifakı’nın önceliği ise Büyükşehir’i almak... Millet İttifakı’nın adayı CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın kendi köyündeki kadınlarla şakalaşma görüntülerindeki, “Oy yoksa hizmet de yok…” söylemini sosyal medya üzerinden sürekli tekrar ediyor. Ancak Hataylı Savaş’ın üslubunu bildiği, sözlerini de kendi köyünde espri mahiyetinde söylediğini bildiği için bu propaganda sahada Savaş’a yarıyor; karşı tarafın diğer söylemlerinin kabulünü zora sokuyor. CUMHURUN ÖNCELİĞİ AK Parti ise sahada bugüne kadarki tüm seçim dönemlerinden çok daha baskın çalışıyor. Kendi iç çekişmelerini de tüketmiş olmanın rahatlığıyla var gücüyle bastırıyor, 5 yıl boyunca Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş’a söylenmedik ne varsa hepsini sıralıyor, bazı bölgelerde etki de yapıyor. Nitekim AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yavaş da bu duruma dikkat çekti, “Lütfü Savaş alır götürür algısı yıkıldı, şimdi İbrahim Güler alır algısını yaratmaya başladı” dedi. Dışişleri Bakanı’nın Hatay’a “Dışişleri Bakanlığı ofisi kurma sözünü” verdiğini de belirten Yavaş, ittifak gereği 12 ilçenin kendilerinde, 3’ünün ise MHP’de olduğunu söyledi, projeleri anlattıkça halkın teveccühünün de yükseldiğine vurgu yaptı. MHP İl Başkanı Murat Adal ise başka bir etkinlikte olduğunu ileri sürdü, telefon ile görüşeceğini söylemesine karşın da iki gün süresince de geri dönmedi. Hatay’da AK Parti bastırmakla birlikte Savaş’ın milliyetçi söylemleri sahada yer buluyor, kıran kırana bir yarışa tanıklık ediliyor… Hatay’da seçimin kaderini, sandığa gitmeyecek seçmen sayısı ve diğer parti adaylarına teveccüh gösterecek oylar tayin edecek. GAZİANTEP’TE CELAL DOĞAN FAKTÖRÜ… Eğer bir dönem HDP’den milletvekilliği yapmasaymış, Gaziantep’te AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok daha etkili rakip olurmuş. Buna rağmen geçmiş hizmetlerinden dolayı, diğer partiler aday göstermeyince DSP’den aday olan Celal Doğan sahaya etki yapmış. Hatta ittifakların davranışını değiştirmiş. Hatay’da AK Parti ile MHP arasında görülen farklılaşma, burada da CHP ile İYİ Parti arasında yaşanır olmuş. “Kökten CHP’li olduğunu ve mahalle delegeliği yaptığını” söyleyen bakır ustası Salman Çarlı Celal, Doğan’a övgü düzdü ve “Hizmeti çok fazla. Onun sayesinde çeşmemizdeki temiz suyu içiyoruz” dedi. Kökten MHP’li kalay ustası Cahit Çalı da Celal Doğan faktörünün yabana atılmaması gerektiğini, “Ancak İYİ Parti adayı Ejder Demir de önemli bir isim” dedi. Elek üreticisi Murat Özberk ve demir işçisi Erol Gülban ekonomik sıkıntıdan söz etti. Attar dükkanında işçi olarak çalışan Sedat Altınyürek ise “vatandaşın sorununu abarttığını, hükümetin çok önemli işler yaptığını, herkese yetecek kadar yiyeceğin bulunduğunu, insanların şükretmeyi bilmediğini” söyledi. “Komünist Bakırcı diye tanırlar beni” diyen İsmail Duymaz ise son dönem turistin azaldığını ve satışların düştüğünü ekonominin de olumsuz etkilendiğini belirtti, Celal Doğan’ın önemli bir faktör olduğuna vurgu yaptı. YARIŞ ÜÇ ADAY ARASINDA Yarışın üç aday arasında geçtiği Gaziantep’te Cumhur İttifakı mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin’i tekrar aday çıkarırken, Millet İttifakı İYİ Parti adayı Ejder Demir üzerinde mutabakat sağlamış. AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, “Bu kez skor peşindeyiz” dedi. Nizip ve Nurdağı’nda aday değişimi yaptıklarını belirten Özkeçeci, şöyle devam etti: “Vatandaşın benden hiçbir talebi olmuyor. Çünkü hepsi var. İnsanların gönlüne dokunmak önemli. Çiftçiye 3 bin 500 ton yem dağıttık, 300 bin adet zeytin, fıstık fidanı verdik. Organize sanayinde 150 bin çalışan var, hala kalifiye işçi aranıyor, 150 yeni fabrika açıldı. Gaziantep’te asgari ücret alan oranı yüzde 10’u geçmez, herkes halinden memnun ve mutlu. Üç beş hayatı karamsar adamı da dikkate alan yok.” MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik de Oğuzeli ve Karkamış’ın kendilerinde olduğunu belirterek, “İçimizden çekip gidenler seçmenin kafasını karıştırıyor, ancak kimseyi kandıramayacaklar, Türk milliyetçisinin yeri Cumhur İttifakı'dır” dedi. Gaziantep CHP İl Başkanı Lütfü Demir ise sadece Büyükşehir’de ittifak yaptıklarını, ilçelerde bunun söz konusu olmadığını söyleyip devam etti: “Celal Doğan bir simge, Gaziantep’i Gaziantep yapan isim, onu kimse yok sayamaz. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde iddialıyız ve alacağız” dedi. Dikkat çeken CHP’lilerin yanı sıra, Ali Ilıksoy’un arasında bulunduğu DSP’den milletvekili seçilenlerin ve ANAP döneminin etkili bakanlarından merhum Mustafa Taşar’ın kardeş ve yeğenlerinin de Doğan ile birlikte çalışmaları… İYİ Parti İl Başkanı Serkan Karakuş da bu duruma dikkat çekti, “Celal Doğan devreye girince bize gelecek oylar bölündü” dedi. HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç ise Celal Doğan’ın aday olmasıyla birlikte kendilerinin çıkarmama kararı aldıklarını söyledi, “Bizden aday olması gerekirdi ama neden bilmem DSP’yi tercih etti. Biz de önemli olan Celal Doğan adıdır parti önemli değil deyip destekleyeceğiz” açıklamasında bulundu. Gaziantep’te üç aday yarışsa da Fatma Şahin’in öteden beri var olan dinamizmi kentte hissediliyor, ancak bu kez geçmişteki hizmetleri ile anılan Celal Doğan faktörü de CHP ve HDP tabanının da yüksek oranlı desteğiyle yarışı zorluyor. YİNE KAZANIRLAR ALGISINI KENDİ KENDİNE KIRAN KENT Yerel seçim gibi Şanlıurfa’nın da kendine özgü bir dinamiği var… Bunu 2009’da AK Parti’den gelen “Ceket koysak seçtiririz…” sözü üzerine, bağımsız adaylığını koyan Dr. Eşref Fakıbaba yüzde 44 oy alıp seçilip gösterdi… Bu dönem ise neredeyse her ilçede bir Fakıbaba çıkmış. Aday gösterilmeyen Belediye Başkanı AK Partililer bir başka partiden yarışa girmiş.. Hatta o denli iç içe geçmiş ki, Harran’da göründüğü gibi aynı soy isimden yakın akrabalar karşı cephelere düşmüş… Bazı bölgelerde ise aşiretler bölünmüş… Arkadaşlarım Veysi İpek ve Hasan Atmaca’nın desteği ile dolaştığım Şanlıurfa ve ilçelerinde en önemli konu da zaten herkesin kendi başına aday olması. Cumhur İttifakı, Büyükşehir için AK Parti eski İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün, Millet İttifakı da SP adayı, eski AK Parti milletvekili Sabahattin Cevheri’nin yanında bütünleşmiş. Şanlıurfa’da yüzde30 oyu bulunan HDP de aday çıkarmayıp Cevheri’yi destekleme kararı almış. Aşiret desteği de olan Cevheri’nin oy desteği bir anda yükselmiş. Bu da seçimi iki adaylı hale dönüştürmüş… KAFA KARIŞTIRAN TRAFİK Bu Büyükşehir ile de sınırlı kalmamış, ilçelere de sirayet etmiş… Şurası kesin ki AK Parti Şanlıurfa’da eski yöneticileriyle yarışıyor... AK Parti eski Milletvekili Sabahattin Cevheri Büyükşehir’den, yine eski milletvekili Mustafa Hekimoğlu merkez ilçe Haliliye’den, milletvekili aday adayı Essum Aslan da diğer merkez ilçe Karaköprü’den SP Belediye Başkan adayı... Essum Aslan, sahibi oldukları kentin merkezindeki otelin üzerine kocaman posterini de asmış. Akçakale’nin Belediye Başkanı Abdülhekim Ayhan da aday gösterilmeyince SP’den adaylığını açıklayan bir diğer AK Partili… AK Parti Milletvekili Suruçlu Halil İbrahim Yıldız’ın, Arap kökenlilerin yoğunlukta yaşadığı Akçakale’deki propaganda çalışması sırasında Ayhan’ın Belediye Meclisi listesinin PKK tarafından yapıldığı iddiası ise milliyetçi hassasiyeti yüksek ilçede tepkiye yol açmış. “KAZANAN DA KAYBEDEN DE ÖZYAVUZ…” AK Parti’nin her seçim neredeyse tulup çıkardığı Harran’ı ittifak kapsamında MHP’ye bıraktı. Bunun üzerine AK Parti’nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, MHP milletvekili akrabası İbrahim Özyavuz'un oğlu Mahmut Özyavuz aday gösterilince istifa edip, DP'den adaylığını koydu. Ancak Büyükşehir'de AK Parti adayını destekleyeceğini de açıkladı. Mehmet Özyavuz da Harran Belediye Başkanı iken MHP'den milletvekili seçilen İbrahim Özyavuz koltuğuna oturmuştu. Bu durum nüfusun neredeyse yarısının soy isminin Özyavuz olduğu Harran'da da en önemli gündem.