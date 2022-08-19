Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

"BU GÖÇ SONBAHARIN HABERCİSİ"

Şu anki göçün sonbaharın habercisi olduğunu dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"15 Ağustos ile 15 Eylül arasında en aktif göç seyrediliyor. Bu dönemde İstanbul üzerinden 1 milyona yakın leylek geçecek. Bunların hepsini İstanbul'un herhangi bir yerinden kafanızı kaldırdığınızda görebileceğiniz döneme giriyoruz. İstanbul çok şanslı bir şehir. Enez'den Türkiye'ye girdikten sonra leyleklerin Afrika'ya dönüşlerinde, ilk uğradıkları yer Silivri ve Çatalca tarafları oluyor. Kumburgaz taraflarında, kendi aramızda 'Leylek Habitatı' olarak tabir ettiğimiz yer, en fazla leyleğin görülebildiği ve dünya üzerinden en fazla gözlemcinin leylek göçü için geldiği bölge olacak. Leylekleri keskin viraj Sarıyer, Toygartepe, Büyükçamlıca ve Küçükçamlıca tepelerinden de görebiliriz."

Keleş, leylek göçünün eko turizme katkı sağlayabileceğini belirterek, "Dünyada eşi benzeri bulunmayacak bir göçten bahsediyoruz. Leylekler estetik kuşlar olduğu için hem görsel şölen hem Boğaz'dan geçerken arkadaki tarihi manzarayla birleştiğinde tarihi ve ekolojik ortam yaratılmış oluyor. Leylekler fotoğrafçılık açısından estetik kuşlar. İlgili arkadaşlar leyleklerin konaklama alanlarında durarak ya da uçar halde pozlarını çekerek görsel şölen yaratabilirler" dedi.

Geceleri leyleklerin göç etmeyip konakladıklarını anlatan Keleş, sabahın erken saatlerinde konaklama alanlarından binlerce leyleğin havalandığı anların görülebileceğini söyledi.