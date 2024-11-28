Güngören'de ehliyet raporu alacaktı, ortalığı birbirine kattı

Güngören’deki olay bir Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Ehliyet raporu almak için başvuran bir kişi, kan grubu bilgisi için kan vermesi gerektiği söylenince aile hekimine saldırdı.

Olay sırasında sağlık merkezinde kargaşa yaşandı. Ehliyet raporu işlemleri için aile hekimine başvuran kişi, kan grubu bilgisi talep edilince sinirlendi. Doktorun uyarılarına aldırış etmeyen şahıs, sözlü tartışmayı fiziksel saldırıya dönüştürdü. Olay sırasında sağlık çalışanları ve diğer hastalar büyük panik yaşadı.