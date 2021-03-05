Güngören'de eşini vuran kişi aynı silahla intihar etti

AA

Cezaevinden yeni tahliye olan ve barışma teklifine olumsuz yanıt alan K. A., ile eşi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. A., yanında getirdiği tabanca ile karısı E. A.'ya ateş etti, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Sağlık ekiplerince, K. A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan E. A, ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri oley yerinde inceleme yaparken hayatını kaybeden K. A.'nın cesedi, morga kaldırıldı.