Olay saat 02.45 sularında İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman önünde park halinde olan 77 AV 208 plakalı otomobilin gaz beyni diye tabir edilen yerden sızma meydana geldi. Keskin bir koku hisseden vatandaşlar panik yaşadı.

Daha sonra durumu polise bildirdi. Sokağa gelerek incelemede bulunan polis ekipleri, gaz sızıntısı nedeniyle patlama riski nedeniyle itfaiyenin sevk edilmesini talep etti. Aracın başına gelen itfaiye ekipleri, incelemenin ardından gaz sızıntısının, gaz beyni diye tabir edilen yerden olduğunu tespit etti.

Ekipler, kısa süre tespit edilen bölmeden sızıntıyı kesti.

Keskin koku hissettiklerini belirten mahalleli, korktuklarını belirtti.