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Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi

Güngören'de sabah saatlerinde seyir halindeki servis minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak tramvay yoluna devrildi. Kaza sonrası sürücü yaralanmazken, Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı seferlerinde aksamalar yaşandı.

Son dakika: Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi
Güngören'de servis minibüsü tramvay yoluna devrildi
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İHA

Kaza, Güngören, Akıncılar Mahallesinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LGB 776 plakalı servis minibüsünü kullanan Engin Arslan, Abdi İpekçi Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği içinde yolcu bulunmayan servis minibüsü yol kenarındaki demir korkuluklara çarpıp tramvay yoluna devrildi.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir süre araçta inceleme yaptı. Sürücü Arslan'ı kazayı yara almadan atlatırken polis ekipleri yolu önlem amaçlı kapattı.

TRAMVAY SEFERLERİ KISA SÜRELİ YAPILAMADI

Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş Tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi. Yetkililer, gelen yolculara seferlerin Kabataş-Güngören istasyonları arasında gerçekleştirildiğini duyurdu. Devrilen servis minibüsünü nedeniyle Bağcılar yönüne giden tramvay seferleri Akıncı istasyonundan Bağcılar istikametine yapılamadı. Görevliler, tramvayı kullanmak isteyen vatandaşları Güngören istasyonuna yönlendirdi. Servis minibüsünün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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