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        Haberler Gündem İstanbul Güngören'de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Güngören'de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide ölü bulundu

        İstanbul'un Güngören ilçesinde Merter Hazreti İbrahim Camisi'ne ikindi vakti gelen cemaat uyuşturucu bağımlısı 35 yaşındaki Eren Karaman'ı ölü buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:59 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:59
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        Uyuşturucu bağımlısı ölü bulundu
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        Güngören'de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide ölü bulundu.

        Merter Hazreti İbrahim Camisi'ne ikindi vakti gelen cemaat, üst katta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren Karaman'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan emniyette kaydı olan, sokaklarda yaşadığı öğrenilen Karaman'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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        #Güngören
        #eren karaman
        #haberler
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