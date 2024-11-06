Güngören'de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide ölü bulundu
İstanbul'un Güngören ilçesinde Merter Hazreti İbrahim Camisi'ne ikindi vakti gelen cemaat uyuşturucu bağımlısı 35 yaşındaki Eren Karaman'ı ölü buldu
Güngören'de uyuşturucu kullanmaktan kaydı olan evsiz kişi camide ölü bulundu.
Merter Hazreti İbrahim Camisi'ne ikindi vakti gelen cemaat, üst katta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Eren Karaman'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.
Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan emniyette kaydı olan, sokaklarda yaşadığı öğrenilen Karaman'ın cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.