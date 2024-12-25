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        Haberler Gündem Güngören’de aynı yol ikinci kez çöktü

        Güngören’de 1 ay önce çöken yol, tekrar çöktü

        Güngören'de geçen Kasım ayında İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çöken yol, dün yine İSKİ ekipleri bölgede çalışma yaptığı sırada çöktü. İSKİ'nin kanal temizleme aracının bulunduğu kısımda yaşanan çökme nedeniyle, aracın tekerleği çukura düştü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:56 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:56
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        Güngören'de aynı yol ikinci kez çöktü
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        Geçen Kasım ayında Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İSKİ ekipleri su kaçağı şikayeti nedeniyle çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi. Aradan geçen 1 ay içerisinde yolda onarım yapıldı. Dün meydana gelen yağış nedeniyle bölgede kanalizasyon boruları tıkandı. Suların yükselmesi üzerine mahalleli ihbarda bulundu.

        İSKİ ekipleri Atatürk Caddesi üzerinde çalışma başlattı. Çalışma sırasında yolun daha önce çöken kısmı tekrar çöktü. İSKİ'ye ait kanal temizleme aracının altında meydana gelen çökme nedeniyle aracın arka tekerleği çukura düştü.

        Çökme nedeniyle cadde sular altında kalırken, bazı dükkanların bodrum katlarının kanalizasyon suyu ile dolduğu görüldü. Çöken yolun bir kısmı kum ile kapatılırken, yolun tekrar düzenlenmesi amacıyla cadde trafiğe kapatıldı.

        "İŞ YERLERİMİZİ OLDUĞU GİBİ KİMYASAL SU BASTI"

        İşyerinin deposu su ile dolan Fuat Eser, "Asfalt çöktü. Zaten geçen bir ay önce de yapılmıştı. Geçen Cumartesi günü asfalt çökmüştü. İSKİ’yi aradık, yetkilileri aradık çöktüğünü belirttik. İSKİ aracı geldi, zaten yağmur yağdığı zamanda gelmişti zaten. Kanalizasyon kapağını açtılar, baktılar, geri gittiler sonra. Pazartesi geldik iş yerimize, yolda yine baya bir çökme olmuştu.

        Tekrardan aradık, baktılar gittiler. Dün çöken yere mıcır döktüler, kapanır diye. Sonrasında kanalizasyon aracı geldi. Geldiği gibi çöktü tekrardan. Arkadaşlar geldi, kazı yaptılar. Bir sonuç bulamadılar, kapatıp geri gittiler. Bugün de geldiler. Uğraştılar bir sonuç alamadılar, kapattılar, kapattıktan sonra iş yerlerimizi olduğu gibi kimyasal su bastı. Kendi imkanlarımızla boşaltmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

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