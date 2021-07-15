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Güngören’de kontrolden çıkan araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Güngören ilçesinde kontrolden çıkan aracın refüjde bulunan gence çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın araba kullanmayı öğrenen sürücünün panikle aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği, ehliyeti olmadığı için sürücülerin kaza sonrası yer değiştirdiği iddia edildi

Güngören’de kontrolden çıkan araç yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Güngören’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA

Kaza, saat 23.00 sıralarında Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olan 34 UL 7560 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjde bulunan gence çarptı, ardından karşı yola savruldu.

Aracın çarptığı genç ağır yaralanırken araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; yapılan müdahalelere rağmen aracın çarptığı gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜLERİN YER DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASI

Kazada aracı kullanan S.E.’nin kaza yaşandıktan sonra araçtan inerek yanındaki O.Ç. ile yer değiştirdiği iddia edildi. S.E.’nin panik yaparak kazaya neden olduğu ve ehliyeti bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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