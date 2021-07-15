Güngören’de otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, saat 23.00 sıralarında Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, hızlı bir şekilde seyir halinde olan 34 UL 7560 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüjde bulunan gence çarptı, ardından karşı yola savruldu.

Aracın çarptığı genç ağır yaralanırken araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İHA'nın haberine göre; yapılan müdahalelere rağmen aracın çarptığı gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜLERİN YER DEĞİŞTİRDİĞİ İDDİASI

Kazada aracı kullanan S.E.’nin kaza yaşandıktan sonra araçtan inerek yanındaki O.Ç. ile yer değiştirdiği iddia edildi. S.E.’nin panik yaparak kazaya neden olduğu ve ehliyeti bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.