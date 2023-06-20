Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günler eskiden 19 saat sürerken günümüzde nasıl 24 saat sürebiliyor?

Eskiden günler 24 saat değil 19 saat sürüyordu. Bilim insanları geçtiğimiz günlerde Nature Geoscience makalesinde eskiden günlerin 19 saat sürdüğünü kanıtladı. Peki, artı 5 saati nereden ve nasıl kazandık? Bir gün neden 19 saat sürüyordu?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Günler eskiden 19 saat sürerken günümüzde nasıl 24 saat sürebiliyor?

    Günümüzde birçok insana 24 saat bile yetmiyor. Bilim insanlarının son dönemlerde yaptığı yeni bir çalışmaya göre ise eskiden Dünya bir günü 24 saate değil 19 saatte tamamlıyordu.
  • Günler eskiden 19 saat sürerken günümüzde nasıl 24 saat sürebiliyor?

    GÜNLER 24 SAAT DEĞİL 19 SAATTİ

    Dünya'nın, uydusu Ay ve diğer gezegenler arasındaki ilişki incelendiğinde, milyarlarca yıl önce 19 saatlik bir zaman dilimi içerisinde gece ve gündüz tamamlanıyordu. Bir günün 19 saatte tamamlandığı döneme "Sıkıcı Milyar" deniyor.
  • Günler eskiden 19 saat sürerken günümüzde nasıl 24 saat sürebiliyor?

    SIKICI MİLYAR DÖNEMİNDE GÜNLER 19 SAAT SÜRÜYORDU

    Nature Geuscience akademik dergisinde yayımlanan makaleye göre "Dünya'nın Orta Çağı" olarak bilinen "Sıkıcı Milyar" dönemde gezegenimiz bir günü 19 saatte tamamlıyordu. 

    Çin Bilimler Akademisi'nden Ross Mitchell "Zamanla Ay, Dünya'nın dönüş enerjisini çaldı ve gezegenimizden uzaklaşacak şekilde yörüngede döndü" dedi.
  • Günler eskiden 19 saat sürerken günümüzde nasıl 24 saat sürebiliyor?

    AY UZAKLAŞTIĞI İÇİN GÜNLER UZADI

    Mitchell ve Curtin Üniversitesi'nden Uwe Kirscher'ın hipotezine göre günlerin eskisi gibi 19 saat olmamasının nedeni Ay'ın Dünya'dan sürekli ve çok yavaş şekilde uzaklaşıyor olması. Eskiden Ay, Dünya'ya daha yakın durduğu için Dünya'nın dönüşü de daha hızlıydı.
  • Günler eskiden 19 saat sürerken günümüzde nasıl 24 saat sürebiliyor?

    Dünya'nın yavaşlamasının ardındaki neden ise Dünya ile Ay arasındaki çekim gücü. 

    Kaynak: NDTV

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.