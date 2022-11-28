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Günler ne zaman uzamaya başlayacak?

Aralık ayı sonunda Dünya, Oğlak Dönencesi'ne girecek. Kışın başladığı tarih olarak kabul edilen dönencede gündüzler uzar, geceler ise kısalır. İşte, günlerin uzamaya başlayacağı tarih ve Oğlak Dönencesine dair detaylar...

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  • Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ve en uzun gün ne zaman?

    Sabah erken saatlerde okul veya iş için evden çıkan vatandaşlar, henüz hava aydınlanmadan yola çıkıyor. Ancak kısa bir süre sonra Dünya, yeni bir dönenceye girecek ve günler daha uzun yaşanacak. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte, detaylar...
  • Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ve en uzun gün ne zaman?

    GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

    21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalır, gündüzler uzamaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

    Oğlak Dönencesi'nin başlamasıyla beraber; 21 Aralık'ta, en uzun geceyi yaşayacağız.
  • Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ve en uzun gün ne zaman?

    21 ARALIK GÜNÜ NELER OLACAK?

    Güneş ışınları Güney Yarımküre'ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. Güney Yarımküre'de yaz, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır.

    Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.
  • Günler ne zaman uzamaya başlayacak? En uzun gece ve en uzun gün ne zaman?

    Kuzey Kutup Dairesi'nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi'nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

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