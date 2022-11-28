Sabah erken saatlerde okul veya iş için evden çıkan vatandaşlar, henüz hava aydınlanmadan yola çıkıyor. Ancak kısa bir süre sonra Dünya, yeni bir dönenceye girecek ve günler daha uzun yaşanacak. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte, detaylar...