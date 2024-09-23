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        Haberler Gündem 3. Sayfa Günler sonra gelen büyük itiraf! | Son dakika haberleri

        Günler sonra gelen büyük itiraf!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Burhan Karakuş cinayetinin izini sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 19:22 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:22
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        Günler sonra gelen büyük itiraf!
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        Canlı yayına bağlanan Burhan Karakuş’un yeğeni çok önemli açıklamalar yaptı.

        YEĞEN SONER’DEN İLK KEZ İTİRAF GELDİ!

        Soner o dönem, amcası Burhan’ın yakın arkadaşı Utku’nun mesajlaşma uygulamasından bir mermi fotoğrafı paylaştığını söyledi. Bu fotoğrafa amca Burhan Karakuş’un “Bana bir mermi yetmez.” cevabını verdiğini açıkladı.

        Burhan Karakuş’un cesedinden de iki mermi çıkması kafaları karıştırdı. Oklar Utku’ya döndü.

        BURHAN’IN KARISI SEVGİ KİMDEN ŞÜPHELENDİ?

        Burhan’ın eşi Sevgi yaptığı açıklamalarla Burhan Karakuş’un abisinden şüphelendiğini ifade etti. Dosyada herkesin şüpheli durumda olduğunu söyleyen Sevgi “Herkes gelsin kendini aklasın.” dedi.

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