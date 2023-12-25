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        Haberler Gündem 3. Sayfa Günlerdir aranan çiftin cesetleri bulundu

        Günlerdir aranan çiftin cesetleri bulundu

        Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:14 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:14
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        Günlerdir aranan çiftin cesetleri bulundu
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        Ordu'nun Ünye ilçesinden Kumru ilçesindeki bir cenazeye gitmek için otomobilleriyle yola çıkan Alaattin (57) ve Nuray Bükü (56) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzere çalışma başlatan ekipler aracın Kumru ilçesine bağlı Pösküden mevkisinde Elekçi Irmağı'na devrildiğini belirledi.

        Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cesetleri bulundu.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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