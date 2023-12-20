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        Haberler Ekonomi Altın Günlük altın fiyatları! 20 Aralık 2023 Çarşamba bugün canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, yarım altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altında son durum nedir? İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba altın fiyatları

        Sabah yükselişle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam ediyor. Yatay seyrini bozmayan piyasa, altın fiyatlarını araştıran birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba 2023 canlı altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 20.12.2023 - 15:21
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        1

        20 Aralık Çarşamba 2023 güncel altın fiyatları... Güne yükselişle başlayan altın fiyatları yatay seyrinde devam ediyor. Bugün gram altın 1.909 TL'den, çeyrek 3.054 TL'den; altın/ons ise 2.039 TL'den işlem görüyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.909,27

        1.909,54

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.039,84

        2.041,3100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.054,21

        3.121,48

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.219,50

        12.449,90

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.088,65

        6.242,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.217,33

        12.448,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.016,90

        13.341,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.042,70

        1.413,39

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.791,36

        1.892,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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