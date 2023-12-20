Altında son durum nedir? İşte 20 Aralık 2023 Çarşamba altın fiyatları
Sabah yükselişle başlayan altın piyasası, öğleden sonra değerini korumaya devam ediyor. Yatay seyrini bozmayan piyasa, altın fiyatlarını araştıran birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba 2023 canlı altın fiyatlarında son durum...
20 Aralık Çarşamba 2023 güncel altın fiyatları... Güne yükselişle başlayan altın fiyatları yatay seyrinde devam ediyor. Bugün gram altın 1.909 TL'den, çeyrek 3.054 TL'den; altın/ons ise 2.039 TL'den işlem görüyor. İşte, 20 Aralık Çarşamba canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.909,27
1.909,54
ALTIN/ONS FİYATI
2.039,84
2.041,3100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.054,21
3.121,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.219,50
12.449,90
YARIM ALTIN FİYATI
6.088,65
6.242,29
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.217,33
12.448,24
ATA ALTIN FİYATI
13.016,90
13.341,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.042,70
1.413,39
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.791,36
1.892,45