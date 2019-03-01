1 | 13

Ay Oğlakta Satürn ile kavuşumda ve Mars ile görünümde. Güne sorumluluklar, özdisiplin temalarıyla başlıyoruz. Gün boyu yetersizlik nedeniyle açığa çıkan öfkeyi dönüştürmekte fayda var. Ay küçülme fazında, yani geçmiş hesaplaşmalar yoğunlaşıyor. Gün boyu şüpheci, benmerkezci ve travma odaklı ilkel güdülerimizle, idealist öğrenme meraklısı doğruluk ve adalet arayan insani vasıflarımız çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Bakır