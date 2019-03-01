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Ay Oğlakta Satürn ile kavuşumda ve Mars ile görünümde. Güne sorumluluklar, özdisiplin temalarıyla başlıyoruz. Gün boyu yetersizlik nedeniyle açığa çıkan öfkeyi dönüştürmekte fayda var. Ay küçülme fazında, yani geçmiş hesaplaşmalar yoğunlaşıyor. Gün boyu şüpheci, benmerkezci ve travma odaklı ilkel güdülerimizle, idealist öğrenme meraklısı doğruluk ve adalet arayan insani vasıflarımız çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Bakır
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bugün sorumlulukları hatırlatan olaylar yaşanabilir. Adalet arayışınız yoğun. Uzmanlık gerektiren işlerde eksiklerinizi anlayıp gidermeye çalışın. Ani harcamalar, hesapsız borçlanmalar olası.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bugün yakın çevrede hassasiyetler gelişebilir. Sorumluluk gerektiren işler, uzmanlık alanlarıyla meşgul olabilirsiniz. Gelişen olaylara yenilenmek adına fırsat gözüyle bakın. Değişime direnmeyin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bugün geçmişin yükünü bırakıp disiplinli bir sistemle çalışmalısınız. Pesimist davranmaktan kaçının. Üzerinizde yoğunlaşan baskının amacı içsel gücü açığa çıkarmak, zihninizi odaklamanız önemli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu bağlılıklar ve bağımlılıklar arasındaki farkı sorgulayacağınız olaylar gelişebilir. Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz ilişkilere çekiliyorsunuz. Kriz yönetiminde deneyim kazanıyorsunuz. Cesaretli davranmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Ertelenmiş işleri çözmek adına disiplin ve kararlılıkla çalışmak zorundasınız. Ebeveynlerinizle sorunlar, yaşlı akrabaların sağlık problemleri olası. İlişkilerde pekişmiş sorunlar varsa bitişler olası.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Çocuklarınızla sürtüşmeler olası. Romantik konularda hesaplaşma içine girebilirsiniz. Geçmişin yükünü bugüne yansıtıp baskıcı tutumlarda bulunabilirsiniz. Objektif olmak önemli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Ailevi konularda bir süredir beklediğiniz haberler gelebilir. Hazırlık gerektiren önemli işler için eksik tespiti yapılabilir. Değişimlere direnmeden objektif olmak önemli.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu yakınlarınızla hassasiyetler yaşanabilir. Planlanmış yolculuklar, hazirlığı önceden yapılmış işlerde aksamala olabilir. Bugün bireysel hedeflere yoğunlaşmak faydalı olur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Maddi konularda dengeyi korumak önemli. Uzun vadeli yatırımlar için hesapsız harcamalara karşı tedbirli olun. Gün boyu yakın çevrede gelişen olaylar sizi şaşırtabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu kendinize ve çevrenize objektif davranmalısınız. Baskıcı tutumlar uzun vadede zarar verir. Öfkeli çıkışlarda bulunabilir sevdiklerinizi incitebilirsiniz. Sabırla ilerlemek önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sosyal imkanları gözden geçirip ayıklama yapıyorsunuz. Sizi temsil etmeyen yaşam alanlarından çekilme arzunuz bugün eyleme dönüşüyor. Cesaretle ilerlerken sert söylemlerden kaçının.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu maddenin değerine vurgu artıyor. Becerilerinizi göstermek adına daha fazla çaba sarfetmeniz gerekebilir. Romantik konularda geçmişten gelen sorunlar çözülmek üzere gün yüzüne çıkıyor.
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