Ay sabah saatlerinde Koç burcunun son derecelerinde iken 10.10’a kadar boşlukta kalıp Boğaya ilerliyor. Boğanın yöneticisi Venüs Kovada ilerliyor değişim ve özgürlük arzualrına vurgu var. Ay ilk görünümünü Uranüs ile yapıyor. Konfor bozan gelişmeler, tepkisel tutumlar söz konusu olabilir. Ay bugün Mars ve Uranüs arasında sıkışmış vaziyette. Huzuru korumak önem kazanıyor. Gün boyu kendi kendine yeten çalışkan vasıflarımızla, gergin, öfkeli güdülerimiz çatışma halinde olacaktır.

Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.



Günün rengi: Kırmızı



KOÇ: Geçmişten gelen hesaplaşmalar, yarım kalmış işlere dalmadan, kendinizi geliştirecek fikirlere odaklanın. Öneri kabul etmeden ilerlerseniz riskli kararlar ve büyük harcamalar olası. Venüs Kovada özgürlük, sosyal çevrede değişim arzunuz artıyor.



BOĞA: Gün boyu öfkeyi açığa çıkaran olaylar gelişebilir. Kendinizi geliştirmek, kimliğinize katkı sağlamak adına yeni eğitimlere yoğunlaşmak faydalı olur. Venüs Kovada sosyal sorumluluk projelerine vurgu var.



İKİZLER: Gün boyu saklamak istediğiniz konuların ortaya çıkışıyla zorlanabilirsiniz. Öfkeli tutumlar, sebebini tam tespit edemediğiniz duygusal patlamalar olası. Venüs Kovada yabancı dillerin önemine vurgu var.



YENGEÇ: Sosyal çevrede hassasiyetler gelişebilir. Öfkeli tutumlar açığa çıkabilir. Venüs ortak gelirler, kriz yönetimi konularında gelişmeleri tetikliyor. Hedeflerin doğru tespit edilmesi fayda sağlar.



ASLAN: Gün boyu yakınlarınızla ilgili olaylar yaşanabilir. Yüksek öğretim, hukuki konular ve yurtdışı alanında krizlere takılıp kalmadan çözüm odaklı olmak faydalı olur. Venüs ilişkiler anlaşma ve sözleşmeler konularını tetikliyor.



BAŞAK: Bugün olayların akışı destekleyici koşulları ve huzursuz süreçleri peşpeşe getiriyor. Venüs günlük rutinler, çalışma ve iş konulu gündemleri tetikliyor. Karar vermekte zorlanabilirsiniz.



TERAZİ: Bugün geçmişten gelen sorunlarla meşgul olabilirsiniz. Gün boyu ailevi hassasiyetler, finansal konularla meşgul olurken, huzurlu alan yaratmakta zorlanabilirsiniz. Burcunuzun yöneticisi Kovada yaratıcı becerilere yoğunlaşmak için uygun koşullar yaratıyor.



AKREP: Gün boyu arzuları gerçekleştirmek adına hırslı tutumlar sergileyebilirsiniz. Geçmişten gelen sorunların tekrarı sizi yorabilir. Öfkeli tutumlara maruz kalabilirsiniz. Gün içinde kısa molalar verip arzularınızı gözden geçirin.



YAY: Bugün günlük rutinlerinizi gözden geçirip yenilemek için koşullar elverişli. Sizi canlandıracak yeni fırsatlar olası. Geçmişten gelen sorunlar çözülmek üzere açığa çıkabilir. Küçük kazalar, düşmeler ve ya sağlık sorunları gelişebilir.



OĞLAK: Gün boyu dışa dönme ve sosyalleşme ihtiyacınız artıyor. İlişkilerde empatik tutumlar sergilemek önem kazanıyor. Gün içinde hassasiyetler olsa da sizi dönüştüren ve yaşam enerjinizi artıran olaylar gelişebilir.



KOVA: Bugün aileden gelen alışkanlıklarınızı dönüştürecek olaylar gelişebilir. Ebeveynlerinizle ilgili hassasiyetler olası. Boğanın yöneticisi Venüs sizi sınırlayan koşulalrı aşma gücünü veriyor.



BALIK: Bugün kişisel ihtiyaçlarınız konusunda daha girişken davranacaksınız. Kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orjinal ve yaratıcı işler yapmak için imkanlarınız var. Huzur bozan koşullar olsa da dengeyi korumak önemli.