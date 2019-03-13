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Ay İkizler burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Venüs ve Neptün ile görünümde. İletişimin önemli olduğu, yanlış anlaşılmalardan kaçınılması gereken bir gündeyiz. Sanatsal etkinlikler, yaratıcı faaliyetler öne çıkıyor. Yazılı, görsel sanatlar alanında ilham, akışkan ifadeler olası. Gün boyu Mars Satürn görünümü keskinleşiyor. Yapıcı faaliyetler, dayanıklılık, disiplin, maddenin değerine vurgu yapan konular aktif olurken, planlı çalışmanın önemi artıyor. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün Rengi: Krem
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni fikirler, halkla ilişkiler çalışmaları, anlaşma hazırlıkları içinde olabilirsiniz. Ailevi hassasiyetler gelişebilir. Kariyer alanında çatışmalar, finansal konularda hareketlilik olası.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu finansal konularda hareket olası. Geçmişten gelen borç alacak, uluslararası konularda, hukuki meselelerde hareket olası. Gün boyu dayanıklılık sınavlarına tabi olabilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kimliğinizi açığa çıkaran imkanlar gelişebilir. Geçmişten gelen projeler gündem olup sizi harekete geçirecektir. Gün boyu maddenin değeri ve öz disiplin konularına yoğunlaşacaksınız.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkilerde objektif tutumlar sergilerseniz geçmişin yaralarını iyileştirip gücünüzü toplayabilirsiniz. Gün boyu dayanıklılık sınavları, sosyal çevrede gelişmeler olası.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sosyal bilinirlik, ailevi konularda sınırları ve sorumlulukları hatırlatan olaylar gelişebilir. Kriz yönetiminin önemli olduğu bir dönemdesiniz. Romantik konularda hassasiyetler olası.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişin yükünü güne yansıtan olaylar yaşanabilir. Birlikte çalıştığınız insanların desteği ile sosyal bilinirlik getiren olaylar gelişebilir. Anda kalmak ve akışta olmak önemli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Taşınma, tadilat işleri düşündüğünüzden uzun sürebilir. Estetik konularda hassasiyetleriniz artıyor. Onaylanma arzunuza takılıp kalmadan olayları çok yönlü değerlendirin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ön çalışmasını yaptığınız işlerde aksaklıklar olası. Önemli projeleri akşam saatlerinde sakin ve yaratıcı biçimde yapabilirsiniz. Yapıcı söylemler uzun vadeli sorunlardan korunmanızı sağlar.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiler, bekleten anlaşmalarda gelişmeler yaşanabilir. Akşam saatlerinde sevdiklerinize vakit ayırın. Gün boyu sağlık hassasiyetleri, dolaşım sorunları olabilir, önemsemek faydalı olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi yaratıcı biçimde ortaya koymak adına sınırlarınızı zorlayacaksınız. Ertelenmiş işlerde gelişmeler, akşam saatlerinde haberler olası. Ani karar gerektiren durumlarda tedbir önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaşam ya da çalışma alanınızda tadilat, taşınma konuları gündem olabilir. Sizden saklanan konularda bilgi sahibi oalbilirsiniz. Aşk, çocuklar, spekülatif konularda hassasiyetler olası.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yakın çevreniz, kardeşlerinizle ilgili hassasiyetler olası. Sosyal çevrenin etkisiyle gelişen olaylar önemli kararları netleştirmeyi sağlayacaktır. İilerlemek ve sorumlulukları yerine getirmek adına üzerinizde baskı artıyor.
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