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Oğlakta ilerlerken son görünüm Uranüs ile yaşanıyor. Tepkisel tutumlara dikkat etmek faydalı olur. 21.45-22.07 arasında Ay boşlukta olacak. Ardından Kovaya ilerleyip Venüs ile kavuşum yapıyor. İlişkilerde hassasiyetler dönüşmeye başlarken, sosyal ihtiyaçlar belirebilir. Gün boyu doğruluk ve adalet düşkünü vasıflarımızla, üstünlük kompleksi olan öneriye kapalı güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Siyah