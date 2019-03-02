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Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)

Giriş: 02.03.2019 - 09:24 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Astroloji uzmanı Bengü Karagül 2 Mart 2019 günlük burçları kaleme aldı. 2 Mart burç yorumlarına bakacak olursak bugün beklenmedik olayların karşımıza çıkması olası. Ayrıca bilinmeyeni ortaya çıkarma, derin ve detaylı araştırmalar için koşullar elverişli. Günlük burç yorumları hakkında detaylar haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    1|14

    Ay sabah saatlerinde Oğlakta ilerlerken önce Plüton, ardından Güney Ay Düğümü ile kavuşumda. Gün boyu beklenmedik olaylar gelişebilir. Dipte derinde yatan duygular sert söylemlerle açığa çıkabilir. Sorumluluklar çalışma ve disiplin temalarına vurgu yoğun. Ay giderek küçüldüğünden özgürleşme arzumuzla tezat sınırlarla yüzleşebiliriz. Bilinmeyeni ortaya çıkarma, derin ve detaylı araştırmalar için koşullar elverişli.

  • 2Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
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    Oğlakta ilerlerken son görünüm Uranüs ile yaşanıyor. Tepkisel tutumlara dikkat etmek faydalı olur. 21.45-22.07 arasında Ay boşlukta olacak. Ardından Kovaya ilerleyip Venüs ile kavuşum yapıyor. İlişkilerde hassasiyetler dönüşmeye başlarken, sosyal ihtiyaçlar belirebilir. Gün boyu doğruluk ve adalet düşkünü vasıflarımızla, üstünlük kompleksi olan öneriye kapalı güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

    Günün rengi: Siyah

     

  • 3Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    3|14

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUM

    Gün boyu derinlik ve araştırma gerektiren konular önünüze düşebilir. Yakınlarınızla ilgili gelişmeler nedeniyle yeni sorumluklar alabilirsiniz. Geçmişten gelen sağlık sorunları gündem olabilir.

     

  • 4Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    4|14

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Üzerinizde artan bir baskı söz konusu. Tezat fikirleri birleştiren ve yeni idealler edinmenize sebep olan değişimi doğru değerlendirin. Hayalleri nesnel kılan olaylar gelişiyor.

     

  • 5Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    5|14

    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu enerjiniz dalgalı. Önemli kararlar alıp uygulamak için koşullar elverişli değil. Bilinmeyene duyduğunuz yersiz merak ve pesimist tutumlarınız kriz yaratabilir. Objektif olmak önemli.

     

  • 6Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    6|14

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu yaşanan gelişmeler yıpratıcı olabilir. Bireysel hedeflere yoğunlaşmak ve ilşkide odağınızı korumak önem kazanıyor. Anlaşılma arzusu nedeniyle taviz vermekten kaçının.

     

  • 7Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    7|14

    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ruh beden dengesini korumanın önemine vurgu yoğun. Sabah saatlerinde artan sorumluluklar günü tatil olmaktan çıkarabilir. Akşamüstü kronikleşmiş sağlık sorunlarına dikkat edin.

     

  • 8Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    8|14

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün öze dönüp içsel farkındalığa yoğunlaşmak faydalı olur. Yetişmeyen işlerin telaşına kapılmadan, fazla sorumluluk almadan ilerlemeye gayret edin. Akşamüstü öfkeli çıkışlar olası.

     

  • 9Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    9|14

    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün yakınlarınızla ilgili gelişmeler sizi üzebilir. Olayların iç yüzünü araştırıp bilgi edinmeden karar vermeyin. Akşam saatlerinde duygusal yoğunluk hafifler, aradığınızı huzur ortamı gelişebilir.

     

  • 10Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
    10|14

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sabah saatlerinde tepkisel tutumlar içinde olabilirsiniz. Önemli organizasyonlara katılacaksınız eleştirel davranmayın. Problem çözen yaklaşımlar, katılımcı ve idealist tutumlar faydalı olur.

     

  • 11Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu maddi ve manevi değerleri dengelemek adına zorluklar yaşayabilirsiniz. Görünenin ardındaki gerçeklerin farkına varıyorsunuz. Derinleşmek ve detaylı düşünmek, ihtiyaçları kavramak önemli.

     

  • 12Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu eksikleri gidermek ve daha iyisine ulaşmak adına çabanız yoğun. Akşamüstü artan öfke ile sert söylemler açığa çıkabilir. Ruh beden dengesini korumak, ilişkilerde adil olmak faydalı olur.

     

  • 13Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu bilinmeyeni ortaya çıkarma arzunuz yüksek. Derinleşmek adına hırslı tutumlar sergileyebilirsiniz. Akşamüstü bilinçaltında açığa çıkan pesimist fikirler öfkeli tutumlara yol açabilir.

     

  • 14Günlük burç yorumları (2 Mart 2019)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu yoğunlaşan baskı ve stres sizi önemli kararlar almaya zorluyor. Bir süredir devam eden hayalperest tutumlar yerini kararlılığa bırakıyor. Objektif tutumlar önemli.

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