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Ay sabah saatlerinde Oğlakta ilerlerken önce Plüton, ardından Güney Ay Düğümü ile kavuşumda. Gün boyu beklenmedik olaylar gelişebilir. Dipte derinde yatan duygular sert söylemlerle açığa çıkabilir. Sorumluluklar çalışma ve disiplin temalarına vurgu yoğun. Ay giderek küçüldüğünden özgürleşme arzumuzla tezat sınırlarla yüzleşebiliriz. Bilinmeyeni ortaya çıkarma, derin ve detaylı araştırmalar için koşullar elverişli.
Oğlakta ilerlerken son görünüm Uranüs ile yaşanıyor. Tepkisel tutumlara dikkat etmek faydalı olur. 21.45-22.07 arasında Ay boşlukta olacak. Ardından Kovaya ilerleyip Venüs ile kavuşum yapıyor. İlişkilerde hassasiyetler dönüşmeye başlarken, sosyal ihtiyaçlar belirebilir. Gün boyu doğruluk ve adalet düşkünü vasıflarımızla, üstünlük kompleksi olan öneriye kapalı güdülerimiz çatışma halinde olacaktır. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Siyah
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUM
Gün boyu derinlik ve araştırma gerektiren konular önünüze düşebilir. Yakınlarınızla ilgili gelişmeler nedeniyle yeni sorumluklar alabilirsiniz. Geçmişten gelen sağlık sorunları gündem olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Üzerinizde artan bir baskı söz konusu. Tezat fikirleri birleştiren ve yeni idealler edinmenize sebep olan değişimi doğru değerlendirin. Hayalleri nesnel kılan olaylar gelişiyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu enerjiniz dalgalı. Önemli kararlar alıp uygulamak için koşullar elverişli değil. Bilinmeyene duyduğunuz yersiz merak ve pesimist tutumlarınız kriz yaratabilir. Objektif olmak önemli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaşanan gelişmeler yıpratıcı olabilir. Bireysel hedeflere yoğunlaşmak ve ilşkide odağınızı korumak önem kazanıyor. Anlaşılma arzusu nedeniyle taviz vermekten kaçının.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ruh beden dengesini korumanın önemine vurgu yoğun. Sabah saatlerinde artan sorumluluklar günü tatil olmaktan çıkarabilir. Akşamüstü kronikleşmiş sağlık sorunlarına dikkat edin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün öze dönüp içsel farkındalığa yoğunlaşmak faydalı olur. Yetişmeyen işlerin telaşına kapılmadan, fazla sorumluluk almadan ilerlemeye gayret edin. Akşamüstü öfkeli çıkışlar olası.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yakınlarınızla ilgili gelişmeler sizi üzebilir. Olayların iç yüzünü araştırıp bilgi edinmeden karar vermeyin. Akşam saatlerinde duygusal yoğunluk hafifler, aradığınızı huzur ortamı gelişebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde tepkisel tutumlar içinde olabilirsiniz. Önemli organizasyonlara katılacaksınız eleştirel davranmayın. Problem çözen yaklaşımlar, katılımcı ve idealist tutumlar faydalı olur.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu maddi ve manevi değerleri dengelemek adına zorluklar yaşayabilirsiniz. Görünenin ardındaki gerçeklerin farkına varıyorsunuz. Derinleşmek ve detaylı düşünmek, ihtiyaçları kavramak önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu eksikleri gidermek ve daha iyisine ulaşmak adına çabanız yoğun. Akşamüstü artan öfke ile sert söylemler açığa çıkabilir. Ruh beden dengesini korumak, ilişkilerde adil olmak faydalı olur.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu bilinmeyeni ortaya çıkarma arzunuz yüksek. Derinleşmek adına hırslı tutumlar sergileyebilirsiniz. Akşamüstü bilinçaltında açığa çıkan pesimist fikirler öfkeli tutumlara yol açabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yoğunlaşan baskı ve stres sizi önemli kararlar almaya zorluyor. Bir süredir devam eden hayalperest tutumlar yerini kararlılığa bırakıyor. Objektif tutumlar önemli.
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