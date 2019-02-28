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Sabah saatlerinde Ay, Yay burcunda ilerlerken Uranüs ile görünümde. Güne hareketli başlıyoruz. Ardından Ay 9.15’te boşluğa geçiyor. 9.45 itibari ile Oğlak burcuna geçip Kiron ve ardından Mars ile görünüme ilerliyor. Neşeli, sevecen ve dost canlısı insani vasıflarımızla, karamsar, ötekileştiren ilkel güdülerimizin çatışma halinde olacağı bugünü, güdüleri dönüştürerek geçirmek önemli. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Pastel pembe