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Sabah saatlerinde Ay, Yay burcunda ilerlerken Uranüs ile görünümde. Güne hareketli başlıyoruz. Ardından Ay 9.15’te boşluğa geçiyor. 9.45 itibari ile Oğlak burcuna geçip Kiron ve ardından Mars ile görünüme ilerliyor. Neşeli, sevecen ve dost canlısı insani vasıflarımızla, karamsar, ötekileştiren ilkel güdülerimizin çatışma halinde olacağı bugünü, güdüleri dönüştürerek geçirmek önemli. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Pastel pembe
KOÇ: Olayların seyrini kontrol etmek isteyen Koçlar için bugün akışta olmak önemli. Otorite konumunda olan insanlarla çatışmalar, karşılıklı restleşmeler olası.
BOĞA: Risk almayı sevmeyen Boğalar bugün temkinli olmalı. Dünya görüşünüze dair eleştiriler sizi sıkmasın. Hukuki konular, yükseköğrenim, yurtdışı konularında hareket olası.
İKİZLER: Hızlı ve pratik olmayı seven İkizler burcunun bugün akılcı davranıp risk almamasında fayda var. Geçmişten gelen eksikler, ertelenmiş işlerde sizi yoran ve zorlayan koşullar olabilir.
YENGEÇ: Sahiplendiği insanlara sonsuz şefkati olan Yengeçler, ilişkiler konusunda gün boyu zorlanabilirsiniz. Aşk, yeni eğitimler, kişisel gelişim konuları ilginizi çekebilir.
ASLAN: Gururlu ve dost canlısı Aslanlar bugün tamamlanmamış, geçmişten gelen işler gündeminizde. Gün boyu emir komuta zinciri sizi sıkabilir. Sağlığınıza dikkat edin.
BAŞAK: Çalışkan ve neşeli Başaklar günü iyi planlamakta fayda var. Zaman yönetimi önemli. Yarım kalan eğitimler gündem olabilir. Ertelenmiş konular açığa çıkabilir.
TERAZİ: Uyum ve denge seven Teraziler ev ve aile konuları sizi meşgul edebilir. Yeteneklerinizi sergilemek ve sosyal olma arzunuz yüksek ancak koşullar kısıtlayıcı.
AKREP: Gücünü sezgilerinden alan Akrepler iletişimin önemli olduğu bir gündesiniz. Merak ve şüpheyle etrafı gözlemdesiniz. Sosyal alanda katılımcı olmanız önemli.
YAY: En yükseğe ulaşmayı arzulayan Yaylar’ın bugün bilinçaltı çok aktif. Finans konularında güvenli liman arayışınız sonuç vermeyecektir. Üretim içinde olmak faydalı olur.
OĞLAK: Maddenin değerini bilen Oğlaklar kendinizi ifade etme arzunuzla bilinçaltı sınırlarınız çatışacaktır. Finansal haberler kaygı yapabilir, uzun vadeli sonuçlara odaklanın.
KOVA: Kaşif Kovalar proje üretmek için uygun zaman. Kaynaklarınızı verimli kullanıp iyi ifade ederseniz sonuç alabilirsiniz. Günü verimli geçirmek için faaliyet önemli.
BALIK: Ruhsal konulara meraklı Balıklar siz kendi dünyanızla meşgul olurken ertelediğiniz günlük işler önünüze düşebilir. Arkadaşlarınızdan ailenizden gelen haberler sizi zorlayabilir.
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