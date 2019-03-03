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Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)

Giriş: 03.03.2019 - 03:20 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Astroloji uzmanı Bengü Karagül 3 Mart 2019 günlük burçları kaleme aldı. 3 Mart burç yorumlarına bakacak olursak güne Kova burcunda Ay Venüs kavuşumu ile başlıyoruz. Ayrıca ilişkilerde özgürleşme arzuları olası. Günlük burç yorumları hakkında detaylar haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    Güne Kova burcunda Ay Venüs kavuşumu ile başlıyoruz. Kovada ilkeler, toplumsal konular ön plana çıkarken, ortak amaçlar doğrultusunda çalışma önem kazanıyor. Teknoloji merakı artıyor. İlişkilerde özgürleşme arzuları olası. Ülkemiz haritasında Kovanın yerleşimi sebebiyle kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili hassasiyetler artabilir. Özellikle akşamüstü itibari ile fail mağdur ilişkilerinde mağdur yanlısı tutumlar önem kazanıyor. Finansal tedbirleri gözetmek, borç alacak konularında dikkatli olmak faydalı olur.

    Gün boyu eşitlikçi, dengeli vasıflarımızla, sürekli karşıt fikir geliştiren, aksi güdülerimiz çatışma halinde olacaktır.

    Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

     

    Günün rengi: Açık mavi

  • 2Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyalleşme arzunuzla beden enerjiniz uyuşmuyor. Sabah saatlerini etkinliklere ayırmak faydalı olur. Öğleden sonra teknolojik alışverişler olası. Harcamalara dikkat edin.

     

  • 3Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu cinsiyet eşitliği konuları sizi meşgul edebilir. Özgürleşme arzunuzla inatçı tutumlarınız çelişebilir. Gün boyu fikir çatışmaları olası.

     

  • 4Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir devam eden depresif ruh hali yerini neşeli tavırlara bırakıyor. Gün boyu sosyalleşme ihtiyacınız yüksek. Öğleden sonra fiziksel rahatsızlıklar gelişebilir.

     

  • 5Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu dönüşüm gerektiren konularla yüzleşebilirsiniz. Kriz çözümü için gereken kaynaklar yakın çevre vasıtasıyla gelebilir. Öğleden sonra ifadeler sertleşebilir.

     

  • 6Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlişkiler alanına yoğunlaşmış durumdasınız. Gün boyu kendinizi talihli hissedeceğiniz olaylar gelişebilir. Akşamüstü konforu bozan olaylar söz konusu, dengeyi koruyun.

     

  • 7Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın akrabalarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Günlük rutinlerinizi kolaylaştıran gelişmeler yaşanabilir. Akşamüstü eleştirinin dozunu yükseltmeden ifadede seçici olmak önemli.

     

  • 8Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu değer bilen insanlarla vakit geçirebilirsiniz. Huzur bulduğunuz, iç dünyanızı anlayıp ifade edebildiğiniz vakitleri değerlendirin. Akşamüstü krizli durumlar, tartışmalar olası.

  • 9Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu yaratıcı becerilerinize yoğunlaşıp, huzur arayışında olabilirsiniz. Ailenin sizi saran kollayan güvenli alanı memnun ederken, akşamüstü beklentileri yüksek tutup tartışabilirsiniz.

     

  • 10Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu hareket halinde olabilirsiniz. Hedeflerinizi gözden geçirip yenilemek için imkanlar gelişiyor. İç huzuru ve sosyal ihtiyaçları dengelemek önemli.

  • 11Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Manevi konularda yenilenme ihtiyacınız açığa çıkarıyor. Sabah saatlerinde sosyal ihtiyaçlara yoğunlaşın. Öğleden sonra fikir çatışmaları gelişebilir, adil olmak önemli.

  • 12Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gün boyu kendinize odaklısınız. Sosyal ve bireysel ihtiyaçları gidermek için koşullar elverişli. Öğleden sonra ertelenmiş alışverişleri yapabilirsiniz. Öfkeli tutumlardan kaçının.

  • 13Günlük burç yorumları (3 Mart 2019)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İç huzuru sağlayan gelişmeler olası. İlişkilerde dengeyi kurabilirsiniz. Öğleden sonra eksikleriniz ile yüzleşeceğiniz konular, fikir çatışmaları gelişebilir.

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