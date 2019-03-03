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Güne Kova burcunda Ay Venüs kavuşumu ile başlıyoruz. Kovada ilkeler, toplumsal konular ön plana çıkarken, ortak amaçlar doğrultusunda çalışma önem kazanıyor. Teknoloji merakı artıyor. İlişkilerde özgürleşme arzuları olası. Ülkemiz haritasında Kovanın yerleşimi sebebiyle kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili hassasiyetler artabilir. Özellikle akşamüstü itibari ile fail mağdur ilişkilerinde mağdur yanlısı tutumlar önem kazanıyor. Finansal tedbirleri gözetmek, borç alacak konularında dikkatli olmak faydalı olur.

Gün boyu eşitlikçi, dengeli vasıflarımızla, sürekli karşıt fikir geliştiren, aksi güdülerimiz çatışma halinde olacaktır.

Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık mavi