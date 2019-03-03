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Güne Kova burcunda Ay Venüs kavuşumu ile başlıyoruz. Kovada ilkeler, toplumsal konular ön plana çıkarken, ortak amaçlar doğrultusunda çalışma önem kazanıyor. Teknoloji merakı artıyor. İlişkilerde özgürleşme arzuları olası. Ülkemiz haritasında Kovanın yerleşimi sebebiyle kadınlar ve kız çocuklarıyla ilgili hassasiyetler artabilir. Özellikle akşamüstü itibari ile fail mağdur ilişkilerinde mağdur yanlısı tutumlar önem kazanıyor. Finansal tedbirleri gözetmek, borç alacak konularında dikkatli olmak faydalı olur.
Gün boyu eşitlikçi, dengeli vasıflarımızla, sürekli karşıt fikir geliştiren, aksi güdülerimiz çatışma halinde olacaktır.
Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Açık mavi
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyalleşme arzunuzla beden enerjiniz uyuşmuyor. Sabah saatlerini etkinliklere ayırmak faydalı olur. Öğleden sonra teknolojik alışverişler olası. Harcamalara dikkat edin.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu cinsiyet eşitliği konuları sizi meşgul edebilir. Özgürleşme arzunuzla inatçı tutumlarınız çelişebilir. Gün boyu fikir çatışmaları olası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir süredir devam eden depresif ruh hali yerini neşeli tavırlara bırakıyor. Gün boyu sosyalleşme ihtiyacınız yüksek. Öğleden sonra fiziksel rahatsızlıklar gelişebilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu dönüşüm gerektiren konularla yüzleşebilirsiniz. Kriz çözümü için gereken kaynaklar yakın çevre vasıtasıyla gelebilir. Öğleden sonra ifadeler sertleşebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkiler alanına yoğunlaşmış durumdasınız. Gün boyu kendinizi talihli hissedeceğiniz olaylar gelişebilir. Akşamüstü konforu bozan olaylar söz konusu, dengeyi koruyun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın akrabalarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Günlük rutinlerinizi kolaylaştıran gelişmeler yaşanabilir. Akşamüstü eleştirinin dozunu yükseltmeden ifadede seçici olmak önemli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu değer bilen insanlarla vakit geçirebilirsiniz. Huzur bulduğunuz, iç dünyanızı anlayıp ifade edebildiğiniz vakitleri değerlendirin. Akşamüstü krizli durumlar, tartışmalar olası.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaratıcı becerilerinize yoğunlaşıp, huzur arayışında olabilirsiniz. Ailenin sizi saran kollayan güvenli alanı memnun ederken, akşamüstü beklentileri yüksek tutup tartışabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu hareket halinde olabilirsiniz. Hedeflerinizi gözden geçirip yenilemek için imkanlar gelişiyor. İç huzuru ve sosyal ihtiyaçları dengelemek önemli.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Manevi konularda yenilenme ihtiyacınız açığa çıkarıyor. Sabah saatlerinde sosyal ihtiyaçlara yoğunlaşın. Öğleden sonra fikir çatışmaları gelişebilir, adil olmak önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendinize odaklısınız. Sosyal ve bireysel ihtiyaçları gidermek için koşullar elverişli. Öğleden sonra ertelenmiş alışverişleri yapabilirsiniz. Öfkeli tutumlardan kaçının.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İç huzuru sağlayan gelişmeler olası. İlişkilerde dengeyi kurabilirsiniz. Öğleden sonra eksikleriniz ile yüzleşeceğiniz konular, fikir çatışmaları gelişebilir.
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