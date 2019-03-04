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Ay Kova burcunda ilerliyor ancak iyice küçüldüğü için haftanın ilk günü enerji düşük. Zihinsel faaliyet arzumuz yoğun ancak konsatrasyon sorunu olabilir. Merkür retro öncesinde olduğundan iletişimde aksamalar söz konusu. Ay, akşam üstü yaptığı Jüpiter görünümü ile Kovaya özgü anlaşılma arzusunu karşılayan olayları tetikliyor. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Gümüş Gri
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Tamamlanması gereken projelere odaklanın. Enerjiniz düşük, gün boyu ilerlemenize engel olan sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu tepkisel tutumlar içindesiniz. Kariyer hedefleriniz ve idealleriniz konusunda yapıcı fikirler geliştirmek uzun vadede fayda sağlar.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Sonuçlanmasını beklediğiniz konulardan haber alabilirsiniz. Akşamüstü göreceğiniz destek sizi harekete geçirecektir. Ertelenmiş projeler aktif olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu kriz yönetimi konusunda sağlıksız davranışları bırakıp, gelişme kaydetmek adına baskı altındasınız. Anlaşılma arzunuza karşılık bulamayabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Ruh beden dengesini sağlamak, emeklerinizin karşılığını almak istiyorsanız sizi ve etrafı zorlayan tutumlarınızı gözden geçirin. Akşamüstü bekleyen anlaşmalar hız kazanabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Romantik konular, çocuklar ve yaratıcılık alanında bir süredir devam eden sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Rutinlerinizi ve iş yükünüzü azaltmak faydalı olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Ailevi hassasiyetler nedeniyle birikmiş olan duygularınız konuyla ilgisi olmayan ortamlarda açığa çıkabilir. İlişkilerde objektif tutumlar ve denge önem kazanıyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu konsantrasyon sorunu yaşayabilirsiniz. İletişim biçiminiz eleştirilebilir. Bilgi paylaşımı önem kazanıyor. Uzun vadeli kararlar almayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Üretim biçiminiz ve finansal yaklaşımınız nedeniyle zorlandığınız bir gündesiniz. Tutumlarınızı gözden geçirin. Yakın çevrenin ihtiyaçları adına harcamalardan kaçının.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
İradenizi zorlayan finansal kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Dikkatsizlik nedeniyle hatalar olası. Uzun vadeli işlerde kaynaklarınızı korumak önem kazanıyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bugün arzularınızın gerçekleşmesine engel olan içsel sebebi anlayacağınız koşullar gelişiyor. Görünenin ardındaki gerçekler beklenmedik biçimde açılıyor. Objektif olun.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Gün boyu artan yönsüzlük ve kararsızlık olası gözüküyor. Programsız işlere kalkışmayın. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir. Enerjiniz düşük, bedeni korumak önemli.
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