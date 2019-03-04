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Ay Kova burcunda ilerliyor ancak iyice küçüldüğü için haftanın ilk günü enerji düşük. Zihinsel faaliyet arzumuz yoğun ancak konsatrasyon sorunu olabilir. Merkür retro öncesinde olduğundan iletişimde aksamalar söz konusu. Ay, akşam üstü yaptığı Jüpiter görünümü ile Kovaya özgü anlaşılma arzusunu karşılayan olayları tetikliyor. Ayurvedik astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Gümüş Gri