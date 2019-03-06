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Gün boyu duygusal yükler açığa çıkarken, güvenli alan arayışımız artacaktır. Dün olduğu gibi olaylara fazla iyimser yaklaşmadan objektif davranmak önemli. Oğlakta yer alan Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümünü Mars tetikliyor. Merkür Balık retrosu ve ayın kapanış fazı etkisiyle akşam saatlerine kadar hassasiyetler yoğun, enerji düşük, içsel baskı yüksek ancak yönsüzüz. 19.03’te Yeni Ay açılıyor. Yeni Ay’a Neptün eşlik ettiği için kolektif bilinçaltı tetikleniyor. Hayalleri gerçekleştirmek adına girişim arzusu artarken, Merkür retrosunu unutmamak faydalı olur. Burcun gölgesini temsil eden kaos, yönsüzlük, belirsizlik konularına karşı tedbirli olmak gerekir. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Gümüş