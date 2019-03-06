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Gün boyu duygusal yükler açığa çıkarken, güvenli alan arayışımız artacaktır. Dün olduğu gibi olaylara fazla iyimser yaklaşmadan objektif davranmak önemli. Oğlakta yer alan Satürn Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümünü Mars tetikliyor. Merkür Balık retrosu ve ayın kapanış fazı etkisiyle akşam saatlerine kadar hassasiyetler yoğun, enerji düşük, içsel baskı yüksek ancak yönsüzüz. 19.03’te Yeni Ay açılıyor. Yeni Ay’a Neptün eşlik ettiği için kolektif bilinçaltı tetikleniyor. Hayalleri gerçekleştirmek adına girişim arzusu artarken, Merkür retrosunu unutmamak faydalı olur. Burcun gölgesini temsil eden kaos, yönsüzlük, belirsizlik konularına karşı tedbirli olmak gerekir. Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Gümüş
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu duygularınız çok değişken. Enerjiniz düşük olabilir, geçmişin yaraları zihninizi meşgul edebilir. Bugün hayaller ve günün gerçeklerinin uyumlu olmasına özen gösterin. Yeni Ay ile manevi hassasiyetler artabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu değişen duygu durumları, arzuların karşılanmamasından kaynaklanan hüzün olası. Sosyal ortamlarda bulunurken objektif davranmak önemli, tutamayacağınız sözler vermeyin. Yeni Ay’da manevi konulara ilginiz artıyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sağlık hassasiyetleri, enerji düşüklüğü olası. Uzun vadeli planlarınızı gözden geçireceğiniz durumlar gelişebilir. Önemli kararlar için koşullar uygun değil. Yeni Ay’da ailevi konularda, statü ve kariyer alanında hareket olası.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu duygusal yoğunluk kafa karışıklığına yol açabilir. Dar görüşlü tutumlardan kaçınmak önemli, kararları gözden geçirmek ve eksik tamamlamak faydalı olur. Yeni Ay’da hukuki konular, yabancılar, uzlaşma gerektiren konularda hareket olası.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu gücünüz düşük, eksik işleri gözden geçirin. İçe dönüp duygularınız anlamak için yanlız kalmak faydalı olur. Ani harcamalar gelişebilir. Yeni Ayda ruh madde dengesi önem kazanıyor.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu ilişkilerde kandırılmış, yanlış yönlendirilmiş hissedebilirsiniz. Alma verme dengesini korumak önemli. Yeni Ay’la ilişkilerde hayalperest tutumlara yönelmemeye, kendinizi korumaya özen gösterin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu sağlık sorunları artabilir. Programsız işler gelişirken, eksikler açığa çıkabilir. Yakınlarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. Yeni Ay’da bedeninize özen göstermenin, ruh madde dengesini korumanın önemi artıyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Romantik konularda hassasiyetler artabilir. Gün boyu duygularınızı yoğun ve derin yaşayacaksınız. Yeni Ay’da çocuksu tutumların yerine objektif davranışlar geliştirmek önem kazanıyor. Geçmiş aşklar gündem olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün güvenli alan yaratma ve huzur bulma arayışınız yüksek. Ailevi hassasiyetler gün yüzüne çıkabilir. Gün boyu konsantrasyon sorunu yüksek. Yeni Ay’da geçmişin yükünü bırakıp kendinizi adayacağınız yeni konulara yöneliyorsunuz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu anlaşma beklediğiniz işler için koşulları gözden geçirmek gerekebilir. Yeni Ay’la birlikte inançlarınızı gözden geçireceğiniz olaylar gelişebilir. Geleneksel yöntemleri sorguluyorsunuz. Yakınlarınızın sağlık hassasiyetleri artabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kaynak yönetiminde sorun yaşayabilirsiniz. Uzun süredir almanız gereken kararları ertelediyseniz bugün çözümsüz kalabilirsiniz. Yeni Ay’la birlikte değerler, üretim ve finans konularında hedefleri gözden geçiriyorsunuz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu enerjiniz düşük. Hayallerinizle realite uyuşmayabilir. Yeni Ayla ilişkilerde hassasşyetler artabilir, anlaşımla ve kendinizi ifade etmearzunuz yüksek. Kurban bilincine kapılmadan özdeğer ve güveni korumak önemli.
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