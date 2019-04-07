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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün kendiniz ve sevdikleriniz için yaşadığınız alanı güzelleştirme arzunuz artıyor. Başkalarının duygu ve düşünceleri sizin için önemli. Yardım sever çabalarınızın zamanlamasını ve yerini iyi ayarlayın.