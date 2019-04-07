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Ay Boğa’da ilerliyor. Yöneticisi Venüs Balık’ta. İlişkilerde uyum ve denge sağlanabilir. Harcamalarda aşırıya kaçma niyetlerini toprak elementindeki görünümler dengeleyecektir. Merkür Balık’ta ilerliyor, gün boyu konsantrasyonu korumak gerekecektir. Hafta boyunca meşguliyet yaratan sosyal konular ve başkalarının ihtiyaçları duygusal zorlanmalara sebep oldu. Bugün öze dönme ve huzurlu ortamlarda bulunma arzumuz yüksek. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Nar çiçeği
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kendiliğinden akan imkanlar sizi memnun edecektir. Konuların içinde dağılma, konsantrasyon bozukluğu olası. Yenilenme arzunuzun gerçekleşmesi için koşulların yeniden programlanması gerekebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaratıcılık ön planda. Yeni fikirler, kişisel gelişim imkanları söz konusu. Yaşamda bitişler ve başlangıçlar peş peşe ilerler. Bir döngüyü kapatıp yenisine geçmek üzere hazırlıktasınız. Gün boyu duyumsadıklarınız bunun habercisi olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün manevi arayışlar, uyum arzunuz yüksek. Güncelliğini sizin için yitirmiş konuları bırakıp yeni fikirler, projeler geliştirmek isteyeceksiniz ancak koşullar olgunlaşmadığı için akış yavaş olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün geçmişin gölgesinden çıkmak ve yenilenmek için imkanlarınız var. Sosyal bilinirlik konularında gelişmeler olası. Zor koşulları geride bırakmak için duygusal karmaşaya düşmeden ilerlemek önemli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaratıcı faaliyetler, yeni projelere girişme arzunuz, geçmiş hesaplaşmalara takılabilir. Bedensel hassasiyetler yorgunluk olarak açığa çıkıyor. Eksikleri giderip yol almaya niyet ederseniz akış rahat olacaktır.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün olayların akışı bir yandan destekleyici koşullar barındırırken umulanın dışında gelişmeler olası. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Olaylar kendi doğal ritminde ilerliyor. Olumsuz fikirlere takılmadan akışta olmak önemli.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendiniz ve sevdikleriniz için yaşadığınız alanı güzelleştirme arzunuz artıyor. Başkalarının duygu ve düşünceleri sizin için önemli. Yardım sever çabalarınızın zamanlamasını ve yerini iyi ayarlayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yaşamınızda bir döngünün sonlandığı hissi derinleşecek. İlişkilerde dünya görüşünüze katkı sağlayan önemli olaylar gelişebilir. Değişim fikri sizi zorladığı için şüpheci ve inatçı tutumlarınız artabilir. Akışta olmak önemli.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün günlük rutinler önem kazanıyor. Bir süredir dağılmış olan zihninizi ve yaşam alanınızı düzenleyebilirsiniz. Akşamüstü meditatif etkinlikler, bedeni gevşeten işlemler faydalı olacaktır. Gün boyu anlam arayışı ve huzur yaratma arzunuz eş zamanlı seyredecek.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu kafanızı karıştıran haberler alabilirsiniz. Biraz araştırma ile olayların aslını keşfedeceksiniz. Kendiliğinden gelişen neşe ve hayal gücüne tutunup yaratım içinde olmak günü verimli kılar.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni spritüel deneyimler bakış açınızı etkileyebilir. Gün boyu hayatın keyif alanlarında kalmak isterken ruh madde dengesini hatırlatan olaylar gelişebilir. Harcamalarda abartılı tutumlara neden olacak hayallerinizi gözden geçirin.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu arzularınıza sıkıca sarılın. Dikkatsizlik ve kafa karışıklığı bir süredir yapmak istediklerinize engel oldu. Bugün yakın çevrenin desteğiyle önemli olaylar gelişebilir. Becerilerinizi öne çıkarmaya gayret edin.
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