Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin 10.00'daki verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 328 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 546 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 334 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 858 bin 745 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 597 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 35 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.