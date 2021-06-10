Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 296 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 630 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin, saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 350 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 257 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 296 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 630 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 6 bin 408 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 822 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.