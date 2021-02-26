Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava Durumu
ABONE OL

Günlük güneşlik! HAVA DURUMU 26 Şubat - Meteoroloji'den son dakika tahminler

HAVA DURUMU 26 Şubat tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Yapılan son dakika tahminlere göre bugün yurt genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Öte yandan sıcaklıkların da ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi ve gün boyu yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor. İşte Anlara, İzmir ve İstanbul hava durumu ile yurt geneli hava durumu tahminleri...

Günlük güneşlik! HAVA DURUMU 26 Şubat - Meteoroloji'den son dakika tahminler

Hava durumu bugün nasıl? 26 Şubat hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yapılan son dakika tahminler sonrası özellikle bugün dışarıda işi olanlar "Bugün hava durumu nasıl?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte hava durumu 26 Şubat Cuma günü tahmin raporu...

HAVA DURUMU - 26 ŞUBAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI BUGÜN NASIL?

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hedisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul'da arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi
GÜNDEMİstanbul'da arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi
UYARSİS'in kurulmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
GÜNDEMUYARSİS yönetmeliği Resmi Gazete'de
İstanbul'da PKK'ya yönelik helikopter destekli operasyon: 11 gözaltı
GÜNDEMİstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11 gözaltı
Adana'da motosiklete çarpıp kaçan zanlılar yakalandı: 1 yaralı, 3 gözaltı
GÜNDEMMotosiklete çarpıp kaçan zanlılar gözaltına alındı
Sinop’ta Kıbrıs gazisi kestiği ağacın altında kalarak öldü
GÜNDEMKestiği ağacın altında kalan Kıbrıs gazisi öldü
Samsun'da 2 mahalle karantinaya alındı
GÜNDEMSamsun'da 2 mahalleye karantina
Hurdacıların 'bölge' kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı
GÜNDEMHurdacılar arasında 'bölge' kavgası: 1 ağır yaralı
Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı, 'Pişman değilim' dedi
GÜNDEMSemiha Peker'in katil zanlısı yakalandı, 'Pişman ...
Bakan Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
GÜNDEMŞehit ailelerine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü! Recep Tayyip Erdoğan kaç yaşında?
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü!