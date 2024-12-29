Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Günlük hayatın en büyük problemlerinden bir tanesi: Sosyal anksiyeteyi nasıl yenebilirsiniz?

        Günlük hayatın en büyük problemlerinden bir tanesi: Sosyal anksiyeteyi nasıl yenebilirsiniz?

        Sosyal kaygı, birçok kişinin günlük hayatını etkileyen yaygın bir sorun. Ancak, bu durumla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek etkili yöntemler var. Terapiden rahatlama tekniklerine kadar uzanan bu önerilerle, kaygılarınızı kontrol altına almak mümkün. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 15:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İçinde bulunduğunuz sosyal durumlarda kendinizi gerçekleşirme şansınızı kaygılarla kaçırmayın. Sizin için sosyal kaygınızı yenmek ve daha rahat bir yaşam sürmek için atabileceğiniz adımları derledik. İşte detaylar!

        2

        TERAPİYLE DESTEK ALIN

        Sosyal kaygınızın önünü kesmek için profesyonel bir terapistten yardım alabilirsiniz. Terapistler, sosyal kaygı tetikleyicilerini belirlemenize, başa çıkma stratejilerini ve rahatlama tekniklerini öğrenmenize yardımcı olur.

        3

        Ayrıca, olumsuz düşünceleri yeniden çerçevelemeyi ve yüzleşme yöntemlerini güvenli bir ortamda pratiğini yapabilirsiniz. Grup terapisi veya destek gruplarına katılarak da sosyal becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

        4

        TETİKLEYİCİLERİNİZİ BELİRLEYİN

        Kaygılandığınız durumları ve bu durumlarda ortaya çıkan belirtileri listeleyerek kendinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Örneğin, nefes darlığı yaşıyorsanız, nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Şimdiki ana odaklanmanızı sağlayan çapa teknikleri de faydalı olabilir.

        5

        OLUMSUZ DÜŞÜNCELERLE MÜCADELE EDİN

        Sosyal durumlarda yaşanabilecek olumsuz senaryolara odaklanmak yaygın bir kaygı kaynağıdır. Ancak, şöyle bir düşünce egzersizi yapabilirsiniz: Gerçekte kaç defa utanç verici bir durum yaşadınız? Ve bunun sonucunda insanların size bakışı nasıl değişti? Çoğu durumda, hata yaptığınızı düşündüğünüz anlar insanlar tarafından fazla fark edilmez.

        6

        KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN

        Kaygınızı azaltmak için büyük sosyal etkinliklere katılmak zorunda değilsiniz. Örneğin, markette kasiyerle kısa bir sohbet etmek veya bir arkadaşınızın küçük bir etkinliğine katılmakla başlayabilirsiniz. Kaygınızı heyecan olarak yeniden çerçevelemeyi deneyebilirsiniz.

        7

        SENARYOLARI CANLANDIRIN

        Bir arkadaşınızdan ya da aile üyenizden, günlük hayatta yaşanabilecek bazı durumları sizinle prova etmesini isteyin. Örneğin, bir çalışma toplantısında yanlış bir cevap vermek ya da bir ismi yanlış telaffuz etmek gibi. Farklı tepkileri canlandırmak, bu durumlara hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

        8

        RAHATLAMA TEKNİKLERİ UYGULAYIN

        Nefes alma egzersizleri ve kas gevşeme teknikleri, fiziksel belirtilerinizi yatıştırmaya yardımcı olabilir. “4-7-8 Nefes Tekniği” veya “Progresif Kas Gevşemesi” gibi yöntemlerle rahatlamayı deneyin. Bu teknikler, kaygıyla başa çıkmanızı kolaylaştırabilir.

        9

        KAÇINMA DAVRANIŞLARINI AZALTIN

        Sosyal etkinliklerde arka planda kalmak veya telefonunuza bakarak izole olmak, sosyal kaygınızı yenmenize yardımcı olmaz. Başlangıçta zor olsa da, bu davranışları bırakıp daha aktif bir rol üstlenmeye çalışın.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        "Uzaylılar aramızda"
        "Uzaylılar aramızda"
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        "Suriye'de 4 yıl seçim yapılması zor"
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!