Günlük hayatın en büyük problemlerinden bir tanesi: Sosyal anksiyeteyi nasıl yenebilirsiniz?

SENARYOLARI CANLANDIRIN

Bir arkadaşınızdan ya da aile üyenizden, günlük hayatta yaşanabilecek bazı durumları sizinle prova etmesini isteyin. Örneğin, bir çalışma toplantısında yanlış bir cevap vermek ya da bir ismi yanlış telaffuz etmek gibi. Farklı tepkileri canlandırmak, bu durumlara hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.