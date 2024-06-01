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        Haberler Yaşam Günlük hayatın sürprizleri: 15 insan karşılaştıkları tuhaf anların fotoğrafını paylaştı!

        Günlük hayatın sürprizleri: 15 insan karşılaştıkları tuhaf anların fotoğrafını paylaştı!

        Günlük hayatın monotonluğu, bazen beklenmedik sürprizlerle bozulabilir. Bu tarz günlük hayatta karşılaştıkları ilginç anlarını, sosyal medyada paylaşan insanlar, bu fotoğrafları gören diğer insanları da şaşkınlık ve kahkaha dolu anlarla buluşturabiliyor. İşte, sizi hem güldürecek hem de hayrete düşürecek anların fotoğrafları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 15:30 Güncelleme: 01.06.2024 - 02:16
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        1

        Günlük yaşamın sıradanlığı içinde bazen öyle anlar yakalanır ki, bunlar karşısında şaşırmamak elde değildir. İnternet kullanıcılarının paylaştığı bu fotoğraflar, sıradan bir günün bile ne kadar tuhaf olabileceğini gözler önüne seriyor. Haberimizde böyle anları paylaşan insanların fotoğraflarını derledik. İşte, detaylar...

        2

        ''Paris'teki bir parkta küçük bir Özgürlük Anıtı ile karşılaştım.''

        3

        ''Ocağıma tuzlu makarna suyu döktüm ve ben onları temizleyene kadar kristaller halinde kurudu.''

        4

        ''Bugün Alabama havaalanında karşılaştığım XL klozet kapağına bakın!''

        5

        ''Bu şimdiye kadar gördüğüm en büyük karahindiba.''

        6

        ''Piştikten sonra pirinç tanelerim yukarıyı göstermeye başladı.''

        7

        "Yeni dizüstü oyun bilgisayarımın, eski dizüstü oyun bilgisayarımın ekranından daha ince olduğunu fark ettim."

        8

        "Futbol oynarken bir anda topuma bu minik canlılar konmaya başladı."

        9

        ''Domateslerim içten filizlenmiş ve ancak onları kesip açtığımda bunu anlayabildim.''

        10

        ''Yolda karşılaştığım bu bitki, altıgen dal yapısına sahip.''

        11

        ''10 yılı aşkın süredir saat takmıyorum ama saatin eskiden kolumda olduğu yeri hâlâ görebiliyorsunuz.''

        12

        "Bugün çamaşır atıyordum ve çamaşır kartımda bakiye olmadığını fark ettim. Bu farkındalığı yaşarken binamdaki çamaşır makinesinde sıfır bakiye olduğunda ekranında 'Lol (ingilizcede sesli bir şekilde gülmek anlamında bir deyim) yazdığını gördüm."

        13

        "Kaldırımdaki bu delik tıpkı kurbağaya benziyor."

        14

        ''Yepyeni bir apartmanda 3 ay oturduktan sonra elmam ve portakalım küflenmeden tamamen kurudu.''

        15

        ''3,5 galonluk kova balımızı 4 yıldır kullanıyoruz.''

        16

        "Bugün tırnağımda koyu mavi bir çizgi oluştu ama neyden olduğunu bilmiyorum."

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

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