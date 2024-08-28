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        Haberler Bilgi Yaşam Günlük hayatınızdaki minik detaylar gerçek kişiliğinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olur mu?

        Gerçek kişiliğinizi ortaya çıkarmak mümkün mü? Nasıl anlarız?

        Kişiliklerimiz genellikle kendini ince, günlük alışkanlıklarla ortaya koyar. Seçtiğimiz ayakkabılardan el sıkışma şeklimize kadar, görünüşte sıradan olan bu davranışlar kim olduğumuz hakkında bize bilgi verebilir. İşte o alışkanlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:00
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        Psikologlar, günlük rutin içinde yaptığımız alışkanlıkları araştırarak, rutinlerimiz ve içsel benliklerimiz arasındaki ilgi çekici bağlantıları ortaya çıkardılar. İşte gerçek kişiliğinizin yönlerini ortaya çıkarabilecek 13 küçük alışkanlık.

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        1. AYAKKABI SEÇİMİ

        Ayakkabı seçiminiz kişilik özellikleriniz hakkında ipucu verebilir. Journal of Research in Personality'de yer alan bir araştırmaya göre, rahat ayakkabıları tercih edenler uzlaşmacı olma eğilimindeyken, bilekte bot tutkunları saldırganlığa meyilli olabilir.

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        2. EL SIKIŞMA

        El sıkışma şekliniz çok şey anlatır. Sıkı bir tokalaşma genellikle güven ve dışa dönüklük anlamına gelirken, gevşek bir tokalaşma güvensizliğe işaret edebilir. Tokalaşmadan sonra elinizin açısı bile hâkimiyet veya kontrolü ifade edebilir.

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        3. E-POSTA ADABI

        Dijital iletişim tarzınız, gerçek hayattaki karakterinizi yansıtabilir. Narsistler (yalnızca kendi isteklerini önemseme ve hayranlık duyulma ihtiyacı yanı sıra empati eksikliği, kibirli olma ve ayrıcalık bekleme gibi karakteristik özellikler gösteren kişilik bozukluğuna sahip kişilerdir) e-postalarını genellikle “ben” ve “benim” gibi kendine odaklanan kelimelerle doldurur. Yazım hataları titiz bir yapıya işaret ederken, uzun e-postalar titizliğe ve hatta muhtaçlığa işaret edebilir.

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        4. YÜRÜYÜŞ TARZI

        Yürüme şekliniz, kişiliğinizle ilgili özellikleri ortaya çıkarabilir. Kendinden emin bir adım, açıklık ve sosyal beceriye işaret ederken; daha kapalı bir duruş, kırılganlığı veya öz-bilinci yansıtabilir.

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        5. BESLENME ALIŞKANLIKLARI

        Hızlı mı yoksa yavaş mı yiyorsunuz? Yemek masasındaki hızınız hırs, kontrol veya hayatın anlarının tadını çıkarma eğilimi gibi özellikleri ortaya çıkarabilir.

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        6. DAKİKLİK

        Varış saatiniz karakteriniz hakkında fikir verebilir. Dakik bireyler vicdanlı ve uyumlu olma eğilimindeyken, kronik geç kalma daha rahat bir tutum veya kendine odaklanma anlamına gelebilir.

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        7. SİNİRSEL TİKLER

        Tırnak yeme veya deri yüzme, daha derin özelliklerin işareti olabilir. Bu “beden odaklı tekrarlayan davranışlar”, mükemmeliyetçilik veya can sıkıntısıyla başa çıkma mekanizmaları olabilir.

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        8. DURUŞ POZİSYONU

        Nasıl oturduğunuz veya durduğunuz, kişiliğiniz hakkında mesajlar verebilir. Öne eğik bir duruş, kararsızlığa işaret edebilirken, dik ve kendinden emin bir duruş, kendine güveni yansıtır.

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        9. FİZİKSEL HAREKETLER

        Hareketleriniz kelimelerden daha fazlasını ifade eder. Eğilmek veya kolları kavuşturmak sırasıyla bağlantıyı veya savunmayı ortaya çıkarabilir.

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        10. TUVALET KAĞIDI RULOSU YERLEŞTİRME

        Şaşırtıcı bir şekilde, tuvalet kağıdı yönündeki seçiminiz kişilik özelliklerinizi yansıtabilir. Üstten tutma yöntemini tercih edenler baskınlığa meyilli olabilirken, alttan tutanlar daha itaatkâr eğilimler sergileyebilir.

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        11. HARCAMA ALIŞKANLIKLARI

        Para harcama yaklaşımınız çok şey anlatabilir. Düşüncesizce yapılan harcamalar sıradanlığı işaret ederken, daha dikkatli bir yaklaşım düşünerek hareket etmeyi ve sabrı yansıtabilir.

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        12. AKSESUARLAR VE GİYSİLER

        Parlak kıyafetler ve daha fazla aksesuar, narsisistik eğilimlerin göstergesi olabilir. Kendinizi görsel olarak sunma şekliniz, daha derin kişilik özelliklerinin dışa yansımasıdır.

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        13. FİZİKSEL EĞİLİMLER

        Tırnak yeme gibi bazı fiziksel alışkanlıklar, mükemmeliyetçiliğe veya tatminsizliğe işaret edebilir. Genellikle gözden kaçan bu küçük alışkanlıklar, kişiliğinizin ayrıntılı bir resmini çizebilir. Tek başlarına önemsiz görünseler de, toplu olarak kim olduğunuzun karmaşık dokusuna dair ilgi çekici bilgiler sunarlar.

        Kaynak: Mystical Raven

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