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Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

Günlük işlerle başa çıkmak bazen zor olabiliyor. Ancak birkaç pratik bilgi, işlerin daha kolay çözülmesini sağlayabilir. Üstelik, bunun için büyük maliyetler harcamaya gerek yok. Tek ihtiyaç; yaratıcı düşünmek.

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  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Denizde yüzerken, sahilde kalan eşyalarınız için endişelenmek yerine onları akıllıca saklayın. Bitmiş bir güneş kremi şişesine telefonunuzu ve paranızı koyabilirsiniz. Böylece, denizdeyken rahat rahat yüzebilirsiniz. 
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Sıklıkla pankek yapıyorsanız, kepçeyle uğraşmanın zahmetli olduğunu bilirsiniz. Bunun yerine bitmiş bir ketçap veya mayonez şişesini kullanın. Hamuru şişenin içine dökün. Böylece, hızlı ve temiz bir şekilde pankek pişirebilirsiniz. 
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Ilık bir içeceği hızlıca soğutmak istiyorsanız, içeceğin etrafın ıslak bir peçete ile sarın ve 15 dakika boyunca dondurucuda bekletin. Hızlı sonuç almak sizi şaşırtabilir!
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Kanepe altında kalan nevresimlere veya kirli sepet çamaşarına bir kalıp sabun koyun. Sabun, bütün kötü kokuyu çekecektir. 

     
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Bantın ucunu bulmak için dakikalarca uğraşmayın. Bunun yerine bantın ucuna bir ataş yapıştırın. Böylece her daim başlangıç noktasını bilmiş olacaksınız. 
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Sert kavanoz kapaklarını açmak için biraz koli bandı yeterli. Koli bandını, kapağa yapıştırın ve kapağı açma yönüne doğru döndürün. Bu sayede kapak, zahmetsizce açılacaktır.
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Bir eşyanızı koyduğunuz yeri unutmak istemiyorsanız, eşyayı koyarken yüksek sesle "eşyamı buraya koyuyorum" deyin. Bu, beynin daha birçok bölgesini (özellikle dil merkezlerini) meşgul eder, bu da daha zengin bir hafıza yaratır ve eşyayı nereye koyduğunuzu unutma olasılığınızı azaltır.
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Ev, ofis derken birçok anahtarınız varsa bu fikir tam siz göre! Anahtarların başını farklı renklere boyayın. Böylece hangisinin, nereye ait olduğunu anlamaya çalışırken vakit kaybetmemiş olursunuz.
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Bitmiş tuvalet kağıtlarının kartonlarını atmayın. Bunun yerine her birinin içine birer kablo koyun. Düzenli bir kablo çekmecesine sahip olmak bu kadar kolay!

     
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Bir ocak veya mum yakmak isterken elinizi yakmamanın kolay bir yolu var. Bir çubuk spagetti makarnayı alın ve ucunu yakın. Makarna çubuğunun yanan ucu, büyük bir çakmak görevi görecektir.
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Mikrodalgada aynı anda iki tabak ısıtmak imkânsız olsa da ufak bir hileyle bu çözülebilir. Bir tabağı normal olarak mikrodalga içine yerleştirin, diğerini ise bir bardağın üzerine koyun. Böylece aynı anda iki tabak ısınabilir.
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Bir konu hakkında karar vermekte zorlanıyorsanız yazı tura atın. Siz sonuca ulaşmayı beklerken, zihniniz otomatik olarak istediğini dilemeye başlar. Para, yere düşmeden asıl cevaba ulaşacaksınız. 
  • Günlük hayatınızı kolaylaştıracak 13 ipucu! Pratik olmak hangi sorunu çözmez ki?

    Kurumaya yüz tutmuş ojeleri yeniden canlandırmak için içine biraz aseton ekleyin. Böylece, ojeyi tekrar sıvılaştırabilir ve kullanışlı hale getirebilirsiniz. 

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