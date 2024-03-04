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        Haberler Yaşam Günlük hayatta karşılaşılan açıklanması zor anların fotoğrafları

        Günlük hayatta karşılaşılan açıklanması zor anların fotoğrafları

        Akıllı telefonlar sayesinde insanlar artık hayatlarının neredeyse her anının fotoğrafını çekebiliyor. Çekilen bu fotoğrafların bazıları ise insanların tuhaf davranışlarını gözler önüne serebiliyor. İşte, sizin için açıklanması zor anlara dair fotoğraflar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 04.03.2024 - 17:39
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        Günlük hayatta karşılaştığımız tuhaf anlar, bazen şaşırtıcı bazen de eğlenceli fotoğraflarla ölümsüzleşiyor. İnsanlar tarafından çekilip paylaşılan bu fotoğraflar bazen açıklanamayacak kadar tuhaf anları da kapsıyor. İşte, ilginç gözüken anların fotoğrafları ve paylaşanların yorumları...

        2

        ''Belki de kaktüs tarlasında yürümek iyi bir fikir değildir.''

        3

        ''Bu bardak dolu mu boş mu?''

        4

        ''Kedimin bacakları yokmuş gibi görünüyor.''

        5

        ''Fotoğrafta havada süzülen bir el mi var yoksa ben mi yanlış görüyorum?''

        6

        ''Ütü masasıyla sörf yapılmasına ilk kez rastlıyorum.''

        7

        ''Cam fanusa neden ve nasıl girdiği hakkında hiçbir fikrim yok.''

        8

        ''Camdaki yansıma, evin karla kaplanmış gibi görünmesini sağlıyor.''

        9

        ''Bu devenin sahibi sanırım araba park ettiğini düşünüyor.''

        10

        ''Küvette sadece birkaç kedi yavrusu var, bu o kadar da büyütülecek bir durum değil.''

        11

        ''Girdiğim kütüphanede 'son yaşananlardan sonra bu kütüphanede kurabiye yemek yasaktır' yazıyor. Ne yaşandığını gerçekten çok merak ediyorum.''

        12

        ''Anladığım kadarıyla İngiltere'de tilkiler ATM'den para almak için sıraya giriyor.''

        13

        ''Bu stres çarkı görünümlü telefon dönerek mi şarj oluyor?''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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