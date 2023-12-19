Günlük hayatta sıkça kullanıyoruz! Bu kısaltmaların anlamları ne?

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WI-FI

Kablosuz internet olarak bildiğimiz wi-fi yanlış olarak Wireless Fidelity, Kablosuz Doğruluk olarak bilinmektedir. Fakat Wi-Fi Birliği kurucularından Phil Belanger wi-fi kelimesinin bir kısaltma olmadığını, kablosuz internet teknolojisini ifade eden "IEEE 802.11b" yerine daha kısa ve akılda kalan bir sözcük için kullandıklarını belirtmiştir.