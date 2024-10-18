İstanbul'da günlük kiralanan 269 ev mühürlendi!
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, günlük kiralanan evlere yönelik gerçekleştirilen denetimde 269 daire ile 2 ofis mühürlendi, 20 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
İstanbul'da, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Kaymakamlığı komisyon ekibi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) görevlileri, gelir idaresi memurları ve zabıta ekiplerince, Gökevler Mahallesindeki bir sitede günlük kiralanan evlere yönelik denetim yapıldı.
269 DAİRE VE 2 OFİS MÜHÜRLENDİ
AA'da yer alan habere göre denetimde, günübirlik kiraya verildiği tespit edilen 269 daire ile 2 ofis mühürlendi.
20 KİŞİYE YASAL İŞLEM YAPILDI
İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı konutlarını kiraya verdiği belirlenen 20 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı.