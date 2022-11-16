Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilen Şans Topu, bu akşam da çekilecek. Saat 20.00'de, canlı yayında çekilen numaralar açıklanacak. İşte, 16 Kasım Şans Topu numaraları ve Şans Topu sorgulama ekranı...

16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

16 Kasım Şans Topu numaraları henüz belli olmadı. Çekiliş saat 20.00'de yapılacak. Çekiliş sonucunu Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR 16 KASIM 2022?

Şans Topu'nda günün büyük ikramiyesi henüz açıklanmadı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.