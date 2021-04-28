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Günlük vaka sayılarına göre her 3-4 dakikada 1 kişi Covid'den hayatını kaybediyor

Covid-19 görüldüğü ilk günden bu yana 2.5 milyondan fazla can kaybı ve 120 milyona yakın teyit edilmiş vaka sayısıyla tüm dünyayı sarstı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)'ndan yapılan açıklamaya göre, günde 350 kişinin yaşamını Covid-19 nedeniyle yitirdiği raporlara yansıyor. Bu hesapla her gün 3-4 dakikada bir kişi Covid-19 nedeniyle yaşamanı kaybediyor

Günlük vaka sayılarına göre her 3-4 dakikada 1 kişi Covid'den hayatını kaybediyor
"Günlük vaka sayılarına göre her 3-4 dakikada 1 kişi Covid'den hayatını kaybediyor"
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HABERTURK.COM

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Yönetim Kurulu üyesi ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Akpınar, "Maalesef toplum, son aylarda salgın hastalıkla mücadele konusundaki özdenetimini kaybetmiş durumda. Şehirlerde yaşayanlar, özellikle hafta sonları artan taşıt trafiğinden bu hali somut olarak gözlemleyebilirler" dedi.

"VAKA SAYILARI DÜŞERKEN ÖLÜMLERİN ARTMASI SALGINDA 4'ÜNCÜ YÜKSELMEYE İŞARET EDİYOR"

Prof. Dr. Akpınar, dünyada hiçbir salgının hastanede hastaların tedavi edilerek sonlandırılmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bütün salgınlar Aile Hekimliği/Birinci Basamakta kontrol edilerek sona erdirilmiştir. 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren uygulanacak "tam kapanma" önlemlerinin mevcut durumunuz için şart olduğu aşikâr. Vaka sayılarının düşerken ölümlerin artması salgında 4. yükselmeye işaret ediyor. Tam kapanma olarak duyurulan bu durum ise aslında kısıtlamaların biraz daha sıkılaştırılması olarak tanımlanabilir. Tam kapanmanın salgın sürecindeki anlamı, toplumu sosyo-ekonomik olarak tam kapatmak anlamındadır. Bu durumda hiçbir işyerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı, sadece günlük ihtiyaçlar için kendi alanlarında gidilip dönüldüğü ve bütün bunların da denetlenerek uygulanmasıdır. İlan edilen kapanmanın süresi de salgın kontrolü için çok önemlidir."

27 Nisan 2021 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı resmi verileri ve Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistik Yıllığı'na göre:

İstanbul'da 100.000'de;

• Covid-19 Vaka Sayısı: 854

• Hemşire ve Ebe Sayısı: 264

• Uzman Hekim Sayısı: 136

• Aile Hekimi Sayısı: 46

"AŞILAMA ORANI BAĞIŞIKLIĞA EŞİT DEĞİLDİR"

Akpınar, "Yüzde 100'ü aşılanmış bir toplumda bile aşı etkinliği yüzde 80-90'larda olduğundan, her yıl o toplumun yüzde 10-20'si duyarlı havuza eklenecek ve virüsün dolaşabileceği yeterli sayıda duyarlı kişi biriktiğinde salgın patlak verecektir. Covid-19 virüsünün tamamen ortadan kaldırılması çok uzun zaman alacaktır. Bu nedenle gelecekte muhtemel salgınların önlenmesi için politika geliştirilmesi ve yaşanan bu salgından kazanılan tecrübelerin planlı olarak hazırlıklarımıza dönüşmesi şarttır. Yüzde 85 aşılama oranı x yüzde 80 aşı etkinliği = yüzde 68 bağışıklık, yüzde 80 aşılama oranına ulaşılsa bile toplumun yüzde 32'si duyarlı kalabilmekte ve hastalığa yakalanabilmektedir.

"NÜFUSUN YÜZDE 10'U AŞILANABİLDİ"

Prof. Dr. Ersin Akpınar, "27 Nisan tarihi itibariyle ülkemizde Covid-19 aşısı 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 13.406.215, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 8.361.419 olmak üzere yaklaşık yüzde 10'luk bir oranda nüfusun aşılaması yapılmış durumdadır. Bunun şu an için yeterli bir sayı olmadığı ve çok hızlı sürede tüm hedef nüfusun aşılanması gerektiği aşikârdır. Destek aşılama çalışmaları için hedef yaş grubunu aşılamak ve aşılama hızının olabildiğince artması çok önemlidir. Bunun için aşılama yerleri ve planı hazırlanarak aile hekimliği birimleri desteklenmelidir" diyor

"HANGİ AŞI? SORUSUNU KARŞILAYACAK BİR ÇALIŞMA MAALESEF DÜNYADA YOK"

Akpınar, toplumda sıklıkla konuşulan 'hangi aşı daha etkili / uygun / güvenli' gibi soruların yanıtı için, uygun koşullarda yapılan bir çalışmasının olmadığına dikkat çekti. Akpınar şunları söyledi: "Bu gibi sorulara kesin bir cevap vermek için aynı toplumda rastgele esasına dayalı bir karşılaştırma çalışması yapmak lazım. Böyle bir çalışma yok dünyada. Etkinlikte Pfizer/Biontech önce yüzde 94.5 dedi, ardından yeniden güncelledi ve yüzde 91.3 olarak belirtildi, farklı oranlar mevcut.

Maalesef Sinovac içinde böyle bir rakam telaffuz edemiyoruz. Ülkeler kendi sonuçlarını açıkladı, bizdeki yüzde 83 en yüksek değer. Brezilya'da yüzde 50 diye açıklandı ve tüm bun oranların yanında mutant virüse etkinlik çok önemli. Bununla ilgili de Biontech ya da Batı kaynaklı ülkeler aşı çalışmalarına başladı, sonuçlarını açıkladı. Aşı tarihinde yüzde 100 etkili aşı bulunamadı. Yan etki açısından bakınca Sinovac'ın daha az yan etkisi var, Biontech ile ilgili basında çıkan haberlerin nedeninin ise aşı ile ilgili olmadığı gösterildi. Genel anlamda ciddi yan etki olmadığını söyleyebiliriz. 'Alerjik olanlar Biontech yaptırmasın' diye bir bilgi dolaşıyor, iki aşı arasında alerji açısından fark olmadığını düşünüyoruz. Ne yapılmalı? diye sorulması halinde ise 'aşı sıranız geldiğinde hiç düşünmeden aşılarınızı olun' diyebiliriz.

"17 MAYIS SONRASI ÖNLEMLER CİDDİYETLE DEVAM ETTİRİLMELİ"

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Geldiğimiz noktada tedbirlerin sıkılaştırılmasını olumlu görmekle beraber en az 4 haftalık tam kapanma uygulamasının ve aşılama çalışmalarının bir arada hızla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu önlemlerin heba olmaması için 17 Mayıs tarihi sonrası önlemler yine ciddiyetle devam etmelidir. Aile hekimliği çalışanları olarak üzerimize düşen görevlerin bilincindeyiz ve aşı tedariki sağlanırsa bu konuda azami gayretle üzerimize düşenin fazlasını yapma kararlılığındayız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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