Guns N’ Roses silah dükkanına dava açtı

Guns and Roses adlı mağazanın 2014'te ticari başvuru yaptığı ve 2016'da açıldığı öğrenildi. Grubun dava açmadan önce 2019’da bir durdurma ve vazgeçme dilekçesi verdiği, ancak mağazanın isimlerinde ısrar ettiği bildirildi. Kendini "Amerika'nın en büyük çevrimiçi ateşli silahlar ve aksesuarları alışveriş merkezi" olarak tanımlayan mağazada çeşitli tabancalar, tüfekler, yarı otomatik silahlar ve dergilerin yanı sıra gül buketleri de satılıyor.