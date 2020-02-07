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HaberlerYaşam

Günümüze özgü tasarımların 'izi'ni sürüyorlar

Brandcom Group; yeni markası IZZ ile geleneksel teknikleri çağdaş tasarım anlayışıyla yorumluyor. Grup, ünlü tasarım yöneticisi Esmer Erdem ile hayata geçirdiği IZZ markasıyla ürünler tasarlıyor. Hedef, Türkiye’nin kültürle varlıklarının güçlü markalar ile dünyaya taşınması...

Brandcom Group

Brandcom Group’un yeni markası IZZ; geleneksel tekniklerle, kültürel çizgileri yorumlayarak, kurumların kimliğine özgü tasarımlar gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığı ile birlikte markalarının da dünyaya taşınabilmesini benimseyen grup, yeni markasında Esmer Erdem ile iş birliği yaparak özel ürünlere imza atıyor.

IZZ; sergiler, müzeler ve kurumların ihtiyaç duyduğu tüm markalaşma sürecini yürütebilecek bir altyapıya da sahip.

Marka, sınırlı sayıda tasarlanan sanatsal objelerden oluşan çok özel koleksiyonlardan; günlük kullanımda kendine kolayca yer bulabilen fonksiyonel ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi sunuyor.

Yılda sekiz koleksiyon çıkaran IZZ, iş birliği içinde olduğu sanatçı ve tasarımcıların üretimleri ve yeni koleksiyonlarını da zaman içinde bünyesine ekleyerek, büyümeyi hedefliyor. 

DOĞAL MALZEMELİ ÜRÜNLER

IZZ, niş bir alanda, doğal malzemeler kullanarak, kişiye özgü olabilen, yüksek kalite işçilikle ürünler yapıyor. Ayrıca Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığının dünyaya taşınabilmesi misyonu ile öne çıkıyor.

 

 

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