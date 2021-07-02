Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|13,75
|14,26
|-3,58
|Koza Altın
|114,50
|118,50
|-3,38
|Otokar
|282,10
|291,00
|-3,06
|Jantsa Jant Sanayi
|78,90
|81,10
|-2,71
|Türk Traktör
|175,50
|179,70
|-2,34
|İpek Doğal Enerji
|11,76
|12,00
|-2,00
|Gübre Fabrikaları
|51,65
|52,70
|-1,99
|İndeks Bilgisayar
|6,09
|6,21
|-1,93
|Alarko Holding
|8,67
|8,84
|-1,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,84
|39,60
|-1,92
|İhlas Holding
|0,57
|0,58
|-1,72
|Torunlar GMYO
|2,87
|2,92
|-1,71
|Bera Holding
|13,00
|13,21
|-1,59
|Vestel
|30,72
|31,16
|-1,41
|Galatasaray Sportif
|3,55
|3,60
|-1,39
|RTA Laboratuvarları
|20,06
|20,34
|-1,38
|Sasa Polyester
|27,30
|27,68
|-1,37
|Turkcell
|16,02
|16,24
|-1,35
|Oyak Çimento
|6,73
|6,82
|-1,32
|Çemtaş
|12,92
|13,09
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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