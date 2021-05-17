Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Esenboğa Elektrik
|31,14
|29,42
|5,85
|Jantsa Jant Sanayi
|69,90
|66,05
|5,83
|Aksa
|16,29
|15,46
|5,37
|Karsan Otomotiv
|4,59
|4,36
|5,28
|Borusan Mannesmann
|27,38
|26,36
|3,87
|Çemtaş
|15,51
|14,99
|3,47
|Doğuş Otomotiv
|29,98
|29,04
|3,24
|Parsan
|31,28
|30,30
|3,23
|Good-Year
|8,15
|7,93
|2,77
|Nuh Çimento
|54,55
|53,10
|2,73
|Alarko GMYO
|24,30
|23,70
|2,53
|Gübre Fabrikaları
|62,70
|61,25
|2,37
|Garanti Bankası
|7,86
|7,68
|2,34
|Tekfen Holding
|16,07
|15,71
|2,29
|Bursa Çimento
|4,05
|3,96
|2,27
|Netaş Telekomünikasyon
|23,52
|23,00
|2,26
|Akiş GMYO
|1,95
|1,91
|2,09
|Ege Endüstri
|1.365,00
|1.337,40
|2,06
|Koza Madencilik
|15,64
|15,33
|2,02
|Brisa
|24,66
|24,18
|1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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