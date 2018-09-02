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SABAH SPOR

KIRMIZI ALARM

Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Göztepe deplasmanlarından sonra Kayserispor'a da kaybederek son 3 lig mücadelesinde 'SIFIR' çekti. Kadıköy'de taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, iki kez öne geçtiği maçta tutunamadı. Ayew ve Slimani'nin gollerine Mensah, Skrtel (kendi kalesine) ve Chery ile yanıt veren Kaysei ekibi, zorlu deplasmandan istediğini aldı