02 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında aldığı ağır yenilği ve Fenerbahçe'nin evinde aldığı Kayserispor yenilgisinin yankıları vardı
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FANATİK GAZETESİ
KUSURSUZ FIRTINA
Akyazı'ya yenilgisiz lider gelen Galatasaray karşısında her hattıyla muhteşem oynayan bir Trabzonspor vardı. Onazi'nin 3. dakikadaki golü tarihi galibiyetin işareti oldu. Yeni transferler Nwakaeme'nin 2, Ekoban'ın da 1 golü 4-0'lık galibiyeti getirdi. Cim Bom'un isabetli şut atamadığı maçta Bordo-Mavililer yüzde 62 topla oynama oranıyla ezici bir üstünlük kurdu. Galatasaray'da ise fatura 30. dakikada oyundan atılan Belhanda'ya çıktı!
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FOTOMAÇ
FOURtına
Trabzonspor, Karadeniz'deki derbide son şampiyon G.Saray'ı sürklese etti. Onazi, Nwakaeme (2), ve Ekuban'ın golleriyle güçlü rakibini 4'leyen Fırtına, müthiş bir zafer kazandı
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AMK
FIRTINA'DA ALABORA
Sezona üçte üç yaparak müthiş başlayan sarı-kırmızılılar, son yıllarda kendisine kabus olan Tranzon'dan yine çıkamadı. Karadeniz Fırtınası, henüz 3. dakikada Onazi ile perdeyiz açtı. Nwakaeme 25 ve 45+3'teki golleriyle ilk yarıda fişi çekti. Ekuban, 90+2'deki vuruşuyla perdeyi kapattı
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HÜRRİYET SPOR
TARİHTE BÖLGESİ GÖRÜLMEDİ
Kayserispor'a kendi evinde boyun eğen Fenerbahçe 4. haftada üst üste 3. yenilgisini aldı. Sarı lacivertliler, önce Ayew'le sonra Slimani ile skor üstünlüğü kurdu. Mensah, Skrtel (kendi kalesine) ve Chery'nin golleriyle gülen Kayseri, F.Bahçe'ye lig tarihindeki en kötü başlangıcını yaşattı.
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HÜRRİYET SPOR
FIRTINA ASLAN'I YERLE BİR ETTİ
Son şampiyon Galatasaray, Trabzon'da hüsrana uğradı. 30. dakikada Belhanda'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Galatasaray, ilk yarıda Nwakaeme (2) ve Onazi'nin gollerine engel olamadı. Tranzon, 90+3'ye Ekuban'la son sözü söyledi.
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MİLLİYET SPOR
COCU'SU ERKEN ÇIKTI
F.Bahçe, Yeni Malatya ve Göztepe'den sonra Kayserispor'a da üç puan verdi, oklar kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleri soru işaretlieri ile dolu dolan Hollandalı hocaya çevrildi.
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MİLLİYET SPOR
ASLAN'IN FELEĞİ ŞAŞTI
Sezona fırtına gibi giren Galatasaray'ın hızını Trabzonspor kesti, lideri adeta yerle bir etti.
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SABAH SPOR
FIRTINA ASLAN'I YUTTU
Trabzon, G.Saray'a sezonun ilk yenilgisini farklı skorla tattırdı. Ev sahibi bordo-mavili ekip, Onazi, Nwakaeme (2) ve Ekuban'ın golleriyle şov yaptı. 30. dakikada Belhanda'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Cimbom maçı isabetli şut atamadan tamamladı
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SABAH SPOR
KIRMIZI ALARM
Cocu yönetimindeki Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Göztepe deplasmanlarından sonra Kayserispor'a da kaybederek son 3 lig mücadelesinde 'SIFIR' çekti. Kadıköy'de taraftarının coşkulu desteğini arkasına alan sarı-lacivertliler, iki kez öne geçtiği maçta tutunamadı. Ayew ve Slimani'nin gollerine Mensah, Skrtel (kendi kalesine) ve Chery ile yanıt veren Kaysei ekibi, zorlu deplasmandan istediğini aldı
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VATAN - ŞAMPİY10
GELEN GİDENİ ARATIYOR
Art arda patlatılan transfer bombaları da Phillip Cocu'lu F.Bahçe'nin üst üste 3. yenilgisine çare olamadı
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VATAN - ŞAMPİY10
ASLAN FIRTINAYA KAPILDI
Trabzonspor, lider Galatasaray'ı farklı devirdi, sarı-kırmızılılar bu sezon yenilgiyle tanıştı
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