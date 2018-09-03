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MİLLİYET SPOR

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Bursa'da üç puana çok yaklaştı ancak rakibine yakalanmaktan kurtulamadı. Kartal maçın ilk yarısında fazla varlık gösteremezken, yeşil-beyazlı ekip de net fırsatları değerlendiremedi. İkinci devreye bambaşka bir kimlikle başlayan siyah-beyazlı takım, Babel'in şık sayısıyla mne geçti ama devamını getiremedi. Son dakikalarda baskısını artıran Timsah, yeni transfer Sakho ile bir puanı cebine indirdi