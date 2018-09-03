03 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında gündem, Beşiktaş'ın Bursaspor deplasmanında aldığı beraberlik ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin haftayı puansız kapatmalarıydı
1
1|11
FANATİK GAZETESİ
NEFES NEFESE
Bursa'da müthiş atmosfer ve kıran kırana mücadele vardı ama kazanan olmadı. Timsah ilk galibiyetini almak; Beşiktaş, Antalya yenilgisinin yaralarını sarmak için sahaya çıktı. Kara Kartal, aradığı golü 51'de Babel'le buldu. 85. dakikada Bursaspor'un yeni yıldızı Sakho sahne aldı, puanlar paylaşıldı
2
2|11
FOTOMAÇ
GÜNEŞ TUTULMASI
Geçen hafta Antalya'ya yenilen Beşiktaş dün de Bursa ile 1-1 berabere kaldı. Şenol Güneş'in hatalı oyuncu değişiklikleri ise büyük eleştiri konusu oldu
3
3|11
AMK
VURGUN YEDİ
Bursa deplasmanında öne geçmesine rağmen sonunu getiremeyen Kartal, 9 puanlık fırsatı elinin tersiyle itti. G.Saray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Beşiktaş da modaya uydu. 51'de Babel'le öne geçen siyah beyazlılara, 86'da Sakho cevap verince iki haftadaki kayıp 5 puana yükseldi
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
OLMUYOR BEYLER!
F.Bahçe ve G.Saray'ın yenildiği haftada Bursa deplasmanına çıkan Beşiktaş, 1 puana razı oldu. Beşiktaş, Antalya şokunu telafi etmek için çıktığı maça kötü başladı. Tehlikeyi göre Şenol Güneş, oyuncularını kenara çekip uyardı ama yetmedi. 51'DE Babel'le öne geçen Kartal, 86'da Sakho'nun golüne engel olamadı ve galibiyeti kaçırdı
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
ASIL CEZAYI TERİM KESECEK
Belhanda'nın Trabzon'da gördüğü kırmızı kart sabır taşırdı. Galatasaray'ı yine eksik bırakan Faslı futbolcu, kızağa çekiliyor. Fatih Terim, Kasımpaşa maçından itibaren Belhanda'nın yerin Ndiaye'yi takıma monte edecek. Fiilen oynadığı maçlarda her puan için 5 bin Euro alan Faslı oyuncu, ciddi bir maddi kayba da uğrayacak
6
6|11
MİLLİYET SPOR
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaybettiği haftada Bursa'da üç puana çok yaklaştı ancak rakibine yakalanmaktan kurtulamadı. Kartal maçın ilk yarısında fazla varlık gösteremezken, yeşil-beyazlı ekip de net fırsatları değerlendiremedi. İkinci devreye bambaşka bir kimlikle başlayan siyah-beyazlı takım, Babel'in şık sayısıyla mne geçti ama devamını getiremedi. Son dakikalarda baskısını artıran Timsah, yeni transfer Sakho ile bir puanı cebine indirdi
7
7|11
MİLLİYET SPOR
BİLE BİLE LADES
Üst üste 3 yenilgi alarak tarihi bir başarısızlık yaşayan Fenerbahçe'de gündem teknik direktör Phillip Cocu oldu. Hollandalı teknik adam hem Avrupa hem de Süper Lig'de hayal kırıklığı yaratarak sezona adım attı. 46 yaşındaki Cocu, sürekli değiştirdiği ilk 11 tercihleri, oyun hamleleri ve reaksiyonuyla hem endişe yarattı hem de sıkıntılara devatiye çıkardı
8
8|11
SABAH SPOR
KARTAL'A BİR ÇELME DE TİMSAH'TAN
Beşiktaş, evindeki Antalya yenilgisinin ardından Bursaspor'la deplasmanda berabere kalarak, Süper Lig'deki kan kaybını sürdürdü. Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun hakimi ev sahibib ekipti. Loris Karius kritik bir kurtarışa imza atarak takımının geriye düşmesini önledi. Siyah-beyazlılar ise silik bir futbol sergiledi. İkinci yarıda vitesi yükselten Beşiktaş, 51'de Babel'le öne geçti. Ancak Timsah 86'da Sakho ile beraberliği yakaladı
9
9|11
SABAH SPOR
"FORVET ALSAYDIK SENEYE AVRUPAYA GİDEMEZDİK"
Galatasaray yöneticisi Albayrak, hedef oldukları konuya açıklık getirdi
"Yapmadığımız transferin hesabını verebiliriz ama camia ikinci bir Avrupa cezasını kaldıramaz. Taraftarın istediği transferleri yapsaydık seneye belki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecektik!"
10
10|11
VATAN - ŞAMPİY10
KARTAL UÇTU TİMSAH TUTTU
Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin yenildiği hafta fırsat tepti. İlk yarıda iki takım da sadece birer isabetli şut bulunca gol sesi çıkmadı... 51'de Babel maçtaki dengeyi bozarken 86'da Sakho, skoru eşitleyip maçın da sonucunu belirledi
11
11|11
VATAN - ŞAMPİY10
BAŞAKŞEHİR CANLANDI
Medipol Başakşehir, Erzurum deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. İstanbul ekibi 25'te Soner'in asistinde İrfan Can'ın füzesiyle öne geçti. Erzurum'un baskısından sonuç gelmeyince Avcı'nın talebeleri 3. galibiyetini alıp 3. sıraya tırmandı
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.