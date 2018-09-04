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FOTOMAÇ

YA YANAL YA KOCAMAN

Ligde son üç maçını da kaybeden F.Bahçe'de Konya ve Beşiktaş maçları da hüsranla sonuçlanırsa teknik direktör Cocu'nun baskıya dayanamayıp istifa edeceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi her ne kadar Cocu'ya tam destek verse de kötü sonuçların devam etmesi halinde her şey değişebilir. Hollandalı gazeteci Derksen'in geçen haftaki "Cocu'nun istifası cebinde" sözlerinin ardından camiada, "Cocu iki yenilgi daha alıp görevi bırakırsa yeni hoca kim olur" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Kapalı kapılar ardında ise en çok Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri telaffuz ediliyor