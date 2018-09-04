04 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında gündem, ligde geride kalan 4 haftada 3 büyük takımın yaşadığı puan kayıpları ve milli takım arasında gerçekleşecek gelişmelerdi
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FANATİK GAZETESİ
BU ARA HERKESE İYİ GELECEK
Lige verilen 1 haftalık ara, son maçlarında hüsran yaşayan 3 büyüklerin imdadına hızır gibi yetişti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş; bu sürecin en iyi şekilde değelendirilmesi için kolları sıvadı
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FOTOMAÇ
YA YANAL YA KOCAMAN
Ligde son üç maçını da kaybeden F.Bahçe'de Konya ve Beşiktaş maçları da hüsranla sonuçlanırsa teknik direktör Cocu'nun baskıya dayanamayıp istifa edeceği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi her ne kadar Cocu'ya tam destek verse de kötü sonuçların devam etmesi halinde her şey değişebilir. Hollandalı gazeteci Derksen'in geçen haftaki "Cocu'nun istifası cebinde" sözlerinin ardından camiada, "Cocu iki yenilgi daha alıp görevi bırakırsa yeni hoca kim olur" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. Kapalı kapılar ardında ise en çok Ersun Yanal ve Aykut Kocaman isimleri telaffuz ediliyor
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AMK
PANİK YOK TERİM VAR
Galatasaray'da sıkıntılar üst üste gelse de sarı-kırmızılı camia tecrübeli hocasına güveniyor. Milli arada Florya'nın altını üstüne getirmeye hazırlanan İmparator, yardımcılarıyla kafa kafaya verdi. Psikolojik olarak sorun yaşayan futbolcularla bire bir görüşmeler yapacak olan Terim, forvet sorununu da taktiksel değişimle çözecek
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HÜRRİYET SPOR
DÜNYA BİRLEŞSE HOCAYLA ARAMIZ BOZULMAZ
Birçok transferde önemli rol oynayan Albayrak, forvet alınanaması nedeniyle Terim'le arasının bozulduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Albayrak, "Fatih hocam ile birlikte şampiyonluk için uyumlu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi
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HÜRRİYET SPOR
SEVİNCİNİ ABARTTIN KADRO DIŞISIN
Altınordu, 'abartılı gol sevinci yaşadığı' gerekçesiyle Hüseyin Üner'e ceza kesti. İzmir ekibinin 4-0 kazandığı Denizli maçında Hüseyin Üner, yeşil siyahlıların taraftarı önünde sevindi. Başkan Özkan, "Golden sonra yaptığın büyük terbiyesizlikti" deyip oyuncuyu 3 hafta kadro dışı bıraktı
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MİLLİYET SPOR
TAMAMEN TAKTİKSEL
Şenol Güneş'in yeni transfer Adem Ljajic'e Bursa'da forma vermemesinin sebebi ortaya çıktı. Beşiktaş'ın teknik patronu büyük umutlarla kadroya dahil edilen Sırp yıldızı takımla sadece bir kez taktik çalışmaya çıkması nedeniyle sahaya sürmedi. Tolgay'ı yorulduğu için oyundan alan Güneş, Negredo-Larin değişikliğini planlarken, Bursa'nın beraberlik golünü bulması üzerine Medel'i kenara çekti
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MİLLİYET SPOR
KALBİYLE OYNAR
Fransa'da yayın yapan Cnews'in muhabiri, Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia'yı Milliyet için değerlendirdi. Said El Abadi, "Benzia gerçekten kalbiyle oynayan bir oyuncu. Taraftarlar sevgi verirse her şeyi ortaya koyar. Teknik olarak da forvete yardımcı olan, orta sahada ofansif anlamda duran ve kanatlarda görev alabilen çok yönlü bir oyuncuı. Bir forvet değil ama hücumda çok yönlü bir isim" ifadelerini kullandı
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SABAH SPOR
NE HÜCUM EDİYOR NE DEFANS YAPIYOR
Fenerbahçe ligde geride kalan 4 haftada yokları oynadı. Sarı-lacivertliler, 7 takımdan daha az şut denemesi yaparken, 14 rakibinden az isabetli şut çekti. Maç başında top çalma oranlarıyla da lig sonuncusu oldu
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SABAH SPOR
PARDON YANLIŞ HESAPLAMIŞIM
Santrfor almadan transferi kapatan Aslan'da finanstan sorumlu Sedef Hacısalihoğlu'nun "toplama" skandalı yüzünden ne Carnelius ne de Vagner Love imza atabildi... 2 milyon Euro harcayabileceğini sanan yöneticiler son dakika hesabıyla yıkıldı
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VATAN - ŞAMPİY10
SINIRI AŞMADIK ANLAŞMAYI BOZMADIK
6 oyuncu için kasasından 8 milyon 450 bin Euro çıkan Aslan, giden 12 oyuncudan 9 milyon 150 bin Euro kazandı... Euro Finansal Fair Play kurulu ile yeni görüşmeye hazırlanan G.Saray yönetimi hem ekisye düşmediklerini anlatacak hem de oyuncu ücretlerinin aşağıya çekildiğini gösterecek
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VATAN - ŞAMPİY10
DİAGNE 30'DAN FAZLA ATAR
Lacivert-Beyazlıların sportif direktörü Nursal Bilgin, 4 haftada 6 kez fileleri sarsan Senegalli oyuncu konusunda iddialı: "Biz Mbaye Diagne'nin 30'un üstünde gol atma ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Onun da böyle bir hedefi var. Senegal Milli Takımı'nda olmak istemesi de çok hoşumuza gidiyor"
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