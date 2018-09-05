05 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında geride kalan transfer döneminin yankıları vardı. Öte yandan takımların, Milli Takım arasını nasıl değerlendireceği de manşetlerde yer aldı
1
1|11
FANATİK GAZETESİ
SÜPER LİG'İN YATANLARI / SERİ A'NIN YILDIZLARI
Ligimizde oyunculara bol keseden ödenen paralar hep konuşuldu. Durumun ne kadar vahim olduğu, İtalya Ligi'ndeki maaşların açıklanmasıyla iyice gözler önüne serildi
2
2|11
FOTOMAÇ
PORTAKALLAR ÇÜRÜK ÇIKTI!
Artık kimse Hollandalı hocalara takım teslim etmiyor. F.Bahçe'de Cocu tartışılırken, Avrupa'nın beş büyük ligi İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'da Hollandalı çalıştırıcı yok
3
3|11
AMK
ÖZÜR HEDİYESİ
Galatasaray yönetimi, Terim'in gönlünü dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüyle alacak. Forvet transferi yapamayınca taraftarın desteğini kaybeden Başkan Mustafa Cengiz, Monaco'lu yıldız Rademel Falcao için şimdiden kolların sıvanması talimatını verdi
4
4|11
HÜRRİYET SPOR
UEFA'DEN 55 MİLYON € GELİYOR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar. Başkan Cengiz, "Hani taraftar diyor ya, 'Forvet yok, 0 puan ile çıkarsın' diye... Biz planları her zaman en kötüye göre yaparız. En kötü ile çarpışır, iyi gelirse şükrederiz. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan gelir harika. 40 milyon Euro civarında, ülkeden sadece biz katıldığımız için 10 milyon Euro da var. 55 milyonu bulabilir artılarla... Ama ben Finansal Fail Play dışına çıkarsam, Galatasaray'ı bitirim" dedi
5
5|11
HÜRRİYET SPOR
KONYA'YA YEPYENİ FENERBAHÇE
Ligin 5. haftasındaki Konyaspor deplasmanında yeni transferlerden Jailson, Benzia ve sakatlık sonrası form tutan İsmail Köybaşı ilk 11'e girecek. Kayserispor maçında sahaya çıkan Şener, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Ekici ve Valbuena ise kulübede görev bekleyecek. Ayrıca Frey ve Aatıf da ilk 11'i zorlayan isimler arasında
6
6|11
MİLLİYET SPOR
HAYALLER VAN PERSIE GERÇEKLER TAM TERSİ
Mustafa Cengiz, Modeste transferler gördükleri için vazgeçtiklerini söyledi, "Diyelim ki Ocak'ta aldık. O'nun yerine birini satmamız gerekecek. Taraftarımız 1.5 yıl beklerse salaha ulaşacaktır, Muhammed Salah demiyorum yanlış anlaşılmasın. İbra denilince İbrahimovic anlaşılıyor. Hayaller van Persie gerçekler tam tersi olabiliyor" dedi
7
7|11
MİLLİYET SPOR
DOMİNO ETKİSİ!
Fenerbahçe kamp döneminde başlayan bir sürü sıkıntıya her geçen gün yenilerinin eklenmesi sonucu tarihinin en kötü başlangıcına imza attı
8
8|11
SABAH SPOR
LİGİN EN DEĞERLİ YERLİSİ YUSUF YAZICI
3 sezon önce Trabzonspor altyapısından A takıma çıkan 21 yaşındaki yıldız, sergilediği performansla A Milli Takım'ın da vazgeçilmez isimlerinden oldu. 12 milyon Euro değeriyle Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olan Yusuf'u bordo mavililerin bir başka genç yıldızı Abdülkadir Ömür takip ediyor
9
9|11
SABAH SPOR
HENRY 9 NUMARA OYNAR
Golcü takviyesi yapamayan G.Saray'a Onyekuru'nun menajerinden mesaj var. Sabah'a konuşan William D'Avila, "Henry sol forvet ancak 9 numara da oynar. Göreceksiniz, rakipler için kabus olacak ve bu sezon çok gol atacak. Onu açık alanda kimse durduramaz" dedi
10
10|11
VATAN - ŞAMPİY10
GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN
Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Rusya ve İsveç ile oynayacağımız maçları sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı: "UEFA Uluslar Ligi başka bir turnuva ve heyecan. Milli maç tabii ki ayırt edilmez ama bir turnuva olması açısından heyecanlıyız. Umarım her şey çok güzel olur."
11
11|11
VATAN - ŞAMPİY10
YOK BÖYLE TEMPO
Milli arada çift idmanla eksiklerini gidermeye çalışan F.Bahçe'de Cocu, futbolcularını göz açtırmıyor. 3 karşılaşmanın da art arda kaybedilmesiyle sert yüzünü gösteren Hollandalı teknik adam, aşırı sıcak ve neme rağmen 2 saat 10 dakikayı geçen ağır antremanlarla vites yükseltti
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.