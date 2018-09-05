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HÜRRİYET SPOR

UEFA'DEN 55 MİLYON € GELİYOR

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar. Başkan Cengiz, "Hani taraftar diyor ya, 'Forvet yok, 0 puan ile çıkarsın' diye... Biz planları her zaman en kötüye göre yaparız. En kötü ile çarpışır, iyi gelirse şükrederiz. Şampiyonlar Ligi'nden gelecek olan gelir harika. 40 milyon Euro civarında, ülkeden sadece biz katıldığımız için 10 milyon Euro da var. 55 milyonu bulabilir artılarla... Ama ben Finansal Fail Play dışına çıkarsam, Galatasaray'ı bitirim" dedi