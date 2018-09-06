06 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında, bugün başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi ve lige kötü başlayan Fenerbahçe'nin gerçekleştireceği kadro revizyonu vardı
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FANATİK GAZETESİ
SESSİZ SEDASIZ KADRO DIŞI
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro, dün kamuoyuyla paylaşıldı. Mehmet Ekici, Soldado ve Dirar gibi isimler dışarıda kaldı. FFP nedeniyle 23 kişilik liste verildi. Cocu'nun en büyük sürprizi ise Aatif oldu. İşin ilginç yanı, liste UEFA'ya 3 Eylül'de bildirilmesine rağmen kadroya alınmayanlar, haberi dün sosyal medyadan ve eş-dost mesajından öğrendi
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FOTOMAÇ
CENGİZ DEPREMİ
Mustafa Cengiz'in sözleri gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray başkanının, "Ben buraya kazık çakmaya gelmedim. Genel Kurul'da güvenoyu alamazsam burada durmam" demesi büyük yankı oyandırdı. Bu konuşmanın ardından tüm gözler 29 Eylül'deki kongreye çevrilirken, üyelerin Cengiz'e istediği yetkileri vermeye niyetli olmadığı konuşuluyor
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AMK
MODESTE OCAK'TA
Başkan Cengiz, Fransız golcünün transferi için devre arasını işaret etti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün kapısından dönen Anthony Modeste'ye açık kapı bıraktı ve "Ocak ayında neden olmasın?" dedi
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HÜRRİYET SPOR
FENERBAHÇE'YE 4 SPONSORDAN 65 MİLYON TL
FFP gereği sezon sonu 30 milyon Euro kar etmesi gereken sarı lacivertli yönetim hedefe ulaşmak için büyük çaba gösteriyor. Yabancı bir şirkete ya da Tüpraş'a verilecek forma reklamlarından bir yıl için 50 milyon TL gelir bekleyen Fenerbahçe, resmi bahis sponsoru Nesine.com'dan 6.5 milyon, stadyuma reklam verecek Opet'ten 5 milyon, sigorta sponsoru HDI'den de 3 milyon TL kazanacak
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HÜRRİYET SPOR
ADALET İŞTE BU TURNUVADA
Futbolun yeni heyecanı Uluslar Ligi bu akşam start alıyor. Yeni organizasyon, Kazakistan-Gürcistan maço ile kapılarını açıyor. UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, ülke planlarını göre A, B, C ve D liglerinde oynayacak. Liderlerden dördü, EURA 2020 vizesi alacak. San Marino, Malta, Kosova gibi zayıf takımların da şampiyonaya katılma şansı olacak
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MİLLİYET SPOR
VAY AZİZİM!
Galatasaraylı savunmacı, ağrılarını ileri sürerek Göztepe maçında yer almadı, Terim ise doktorun 'oynayabilir' raporunu dikkate alıp başarılı alıp başarılı stoperi adeta cezalandırdı. Cim-Bom'un defansında Maicon-Ahmet Çalık ikilisinin oynayıp, Serdar Aziz'in deneden yedek kaldığı ortaya çıktı. Cim-Bom teknik heyeti, oyuncunun ağrılarının 'bahane' olduğunu düşündü, Serdar'ı kulübeye çekti. Terim ya Tolga Ciğerci gibi bir kalemde silecek ya da krizi büyütmeden şans verecek
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MİLLİYET SPOR
BİR DEVİR KAPANIYOR!
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılacak, takımda ciddi bir revizyon yaşanacak. Sarı-lacivertli ekipte Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Şener, Valbuena, Aatıf ve Soldado gönderilecek. Volkan Demirel'in durumu belirsizliğini korurken, Sportif Direktör COmolli, bu isimlerin ayrılmasıyla kafasındaki takımın inşaasına başlayacak
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SABAH SPOR
ULUSLAR LİGİ RESMEN SAHNEDE
Avrupa'nın yeni turnuvası futbolseverlerle buluşuyor. UEFA'nın uzun süredir planladığı yeni turnuvası, Türkiye'yi Rusya ve İsveç ile karşı karşıya getirecek. B Ligi'ndeki Milliler, A Ligi'ne çıkma mücadelesi verecek
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SABAH SPOR
EZELİ ÇALIMIN BEDELİ 2.5 MİLYON EURO
Sabah, transferde yaşanan dev rekabetin Aslan'a maliyetini açıklıyor. Emre Akbaba'yı elinden kaptığı Fenerbahçe'yi Nagatomo ve Ndiaye pazarlıklarında da saf dışı bırakan Galatasaray'ın 3 oyuncu için kasasından fazladan çıkan rakam 2.5 milyon Euro'yu buldu
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VATAN - ŞAMPİY10
G.SARAY:3 - F.BAHÇE:0
Transfer döneminde G.Saray ile F.Bahçe 3 oyuncu için karşı karşıya geldi. Sezon biter bitmez G.Saray, Nagatomo'nun peşine düştü... F.Bahçe, Japon oyuncu için devreye girerken aynı Emre Akbaba'da olduğu gibi kazanan Aslan oldu. Transferin bitimine kısa bir süre kala Kanarya bu kez de Badou Ndiaye için teklif yaptı... Oyuncu G.Saray'ı tercih ederken maliyeti daha da arttı
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VATAN - ŞAMPİY10
MİLLİ TAKIM'I COŞKUYLA DESTEKLEYECEĞİZ
Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, şehrin Türkiye'nin Rusya ile oynayacağı Uluslar Ligi maçına hazır olduğunu söyledi: "Trabzon şehrinin futbolu bilen insanları, milli futbol takımımızı geçmişte olduğu gibi bu maçta da yalnız bırakmayacaktır. İnanıyorum ki halkımız, desteğiyle buranın ne kadar doğru bir tercih olduğunu herkese gösterecektir."
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