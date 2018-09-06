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VATAN - ŞAMPİY10

G.SARAY:3 - F.BAHÇE:0

Transfer döneminde G.Saray ile F.Bahçe 3 oyuncu için karşı karşıya geldi. Sezon biter bitmez G.Saray, Nagatomo'nun peşine düştü... F.Bahçe, Japon oyuncu için devreye girerken aynı Emre Akbaba'da olduğu gibi kazanan Aslan oldu. Transferin bitimine kısa bir süre kala Kanarya bu kez de Badou Ndiaye için teklif yaptı... Oyuncu G.Saray'ı tercih ederken maliyeti daha da arttı