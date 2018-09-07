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MİLLİYET SPOR

'GENÇ AMA İYİ BİR TAKIMIZ'

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu sadece biraz sabırlı olmaları gerektiğini söyledi. Lucescu, yeni bir takım oluşturmanın zorluğuna dikkat çekti, "Genç ama iyi bir ekibiz. Çok hırslıyız ve her şeyimizi sahaya yansıtacağımıza inanıyorum. Ekibi yerle bir etmek çok çabuk, bugünden yarına yapılabilir, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var." dedi