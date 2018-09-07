Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi gruplarındaki ilk maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek. 07 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında gündem, Milli Takım'daki son durum ve teknik direktör Mircea Lucescu'nun maç öncesi yaptığı açıklamalardı
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FANATİK GAZETESİ
MİLLİ GENÇLİK SAHADA
Ay-yıldızlılar gençleşen ve değişen kadrosuyla bugün yeni bir sayfa açıyor. Millilerimiz, Uluslar B Ligi 2. Grup’taki ilk maçında Rusya ile kozlarını paylaşacak. Trabzon, tam 2 bin 767 gün sonra Kırmızı-Beyazlılar’a ev sahipliği yapacak
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FOTOMAÇ
ASLAN MODESTE
Transfer döneminde Galatasaray’ın kapısından dönen Anthony Modeste, ocak ayında Cimbom’a geleceğinin sinyalini verdi. Çin’in Tianjin takımıyla bağlarını koparan Fransız golcü, Instagram’dan aslan illüstrasyonlu fotoğrafını paylaşarak, “Aslan yükleniyor” diye yazdı. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz de Modeste için, “Ocak ayında yeniden transfer gündemimize gelebilir” ifadesini kullanmıştı
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AMK
ASLAN MODESTE
Galatasaray’a imzası son anda yatan Anthony Modeste, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Lion Loading’ (Aslan yükleniyor) paylaşımıyla sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Başkan Mustafa Cengiz’in, “Ocak ayında yeniden gündemimize gelebilir” sözünü de akıllara getirdi
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HÜRRİYET SPOR
EMRE AKBABA FORMAYI BÖYLE GİYDİ
Menajer Ahmet Bulut, yaklaşık 2 milyon Euro tutan alacaklarını tahsil için Futbol Federasyonu’na başvurunca sarı kırmızılı kulübe transfer yasağı geldi. Bu sırada Emre Akbaba ile sözleşme imzalayan Galatasaray, Bulut’un avukatlarıyla masaya oturdu ve borcun bir kısmını ödeyerek, yeni transferine lisans çıkartabildi
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HÜRRİYET SPOR
“BU DEĞİŞİM BİZE BAŞARIYI GETİRECEK”
A Milli Takım’ın hocası Lucescu, yeni kurduğu kadroya çok güvendiğini söyledi. “Oyuncularıma güveniyorum. Hepsi iyi yerlere geldi ve gelecekler. Zeki, 2. Lig’ten Lille’e, Okay Celta Vigo’ya, Çağlar Leicester City’e geldi. 20 takımdan gelen oyunculardan kurulu bir ekibiz.”, “Ben 3-4 takımdan bir milli takım kurmak isterim. Dünya 3’üncü milli takımda 8 Galatasaraylı vardı.”, “Euro 2020, 2022 Dünya Kupası ve hatta Euro 2024’ü hesaba katarak 3 aşamalı bir dönüşüm süreci planladık. Zamana ihtiyacımız var.”
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MİLLİYET SPOR
HİSSE TARTIŞMASI
G.Saray'da 29 Eylül'de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi hava erken ısınmaya başladı. 11 maddelik gündem ile üyelerin karşısına çıkmaya hazırlanan yönetim öncelikle hisse satışı için yetki almak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı camia hisse fiyatlarının şu dönemde çok düşük olduğu gerekçesiyle bu satışa şimdilik karşı çıkıyor
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MİLLİYET SPOR
'GENÇ AMA İYİ BİR TAKIMIZ'
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu sadece biraz sabırlı olmaları gerektiğini söyledi. Lucescu, yeni bir takım oluşturmanın zorluğuna dikkat çekti, "Genç ama iyi bir ekibiz. Çok hırslıyız ve her şeyimizi sahaya yansıtacağımıza inanıyorum. Ekibi yerle bir etmek çok çabuk, bugünden yarına yapılabilir, kurmak yeni baştan oluşturmak zaman isteyen bir şey. Doğal olarak zamana ihtiyacımız var." dedi
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SABAH SPOR
ŞENOL HOCAYI TARTIŞANLAR FUTBOLDAN ANLAMIYOR
Trabzonsporlu Olcay'dan eski teknik direktörüne övgü: "Türkiye'yi dünya üçüncüsü yapmış, son üç sezonda iki kez şampiyon olmuş bir hocayı tartışamazsınız. Bunu yapanların futboldan anladıklarını düşünmüyorum."
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SABAH SPOR
DEĞİŞİME MECBURDUK
Lucescu, Milli Takım'ı gençleştirmelerinin gerekçelerini anlattı: Arda, Emre, Selçuk, Hakan Balta... Eski ekip Türk futboluna çok büyük katkılar sağladı. Ama üst seviyede kalmak için değişim kaçınılmaz Türkiye Ligi'nde çok yabancı olması beni başka alternatiflere yönlendirdi
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VATAN - ŞAMPİY10
İLK HEDEFİMİZ İLK 20'YE GİRMEK
Nesine.com 'la imzalanan sponsorluk anlaşmasında Burhan Karaçam, gelecek adına umut dolu konuştu: "Önümüzdeki 3-5 sene çok daha sıkıntılı geçecek ancak alacağımız yeni sponsorluklarla çok yakın zamanda kendi faaliyetlerimizi karşılayıp, dünyanın ilk 20 kulübü arasında olmayı hedefliyoruz."
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MİLLİ RUHU TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ
TFF Başkanı Demirören, belirlenen yeni hedeflere ulaşmak adına Uluslar Ligi maçlarının büyük öneme sahip olduğunu söyledi: "Köklü kültürüyle futbol tarihimizde ayrı bir yeri olan Trabzon'da 7.5 yıllık aradan sonra milli maç oynamanın gururunu yaşıyoruz. Gurur duyacağımız başarıların ilk halkasına Rusya önünde imza atacağımıza, bu yolun sonunda EURO 2020'ye katılacağımıza inancım tam."
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