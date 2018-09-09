09 Eylül 2018 tarihli spor gazeteleri ve gazetelerin spor sayfalarında gündem, Rusya yenilgisi sonrası Milli Takım'daki son durumdu. Öte yandan takımlardaki gelişmeler de gazete sayfalarında yer buldu
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FANATİK GAZETESİ
HER ZAMAN TEK HEDEF... KAZANMAK!
Galatasaray, farklı Trabzonspor yenilgisinin şokunu üzerinden çabuk atlattı, teknik direktör Fatih Terim, gereken dersleri aldıklarını söyledi ve devam etti: "Ligde hedefimiz belli; 22. şampiyonluk. Her şampiyonluk değerlidir. Bu nedenle de 22. şampiyonluğumuz da diğerleri kadar kıymetli, inşallah onu da başaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde asıl anaç gruptan çıkmak olsa da kazanabileceğimiz kadar puan kazanmalıyız. Her puan ekonomik bir kazanç ve yapacağımız transferleri etkilecek."
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FOTOMAÇ
BİR İHTİMAL DAHA VAR
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, TFF'ye başvurup transfer için ek süre talebinde bulundu. TFF izin veririse, sezon tek golcü ile giren G.Saray, boşta olan Anthony Modeste ya da Karim Ansarifard'dan birini alabilir
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AMK
MR. BAHANE
Lucescu'nun saçma sapan açıklamaları başarısızlığını bile gölgede bırakıyor. A Milli Takım'ın başında 400 günü geride bırakan Rumen teknik direktörün hala zamana ihtiyacı varmış! Türk halkı, Mircea Lucescu'nun bir dediği diğerini tutmayan saçma sapan bahanelerinden sıkıldı. Son olarak kimsenin anlamadığı çok takımdan oyuncu seçme mazeretini öne süren Luce'nin umursamaz tavırları da cabası...
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HÜRRİYET SPOR
LUCESCU'YU BÖYLE KONUŞTURAN 30 DAKİKA
"Bu ekipte ısrar edeceğim" sözünün sırrı Rusya maçında gizli. A Milli Takım'ın hocası iskelet kadroyu bozmayacak. Rumen hoca, 2-1'lik Rusya yenilgisine karşın geri adım atmayacak
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HÜRRİYET SPOR
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN HER PUANA TALİBİZ
Terim'e göre Kupa 1, kulübün mali yapısını düzeltmek için bir fırsat. Fatih Terim, 18 Eylül'de başlayacak Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda 1 puanın bile 900 bin Euro değerinde olduğunu hatırlatarak, "her puanı alıp kulübün de kazanmasını sağlamalıyız. Beraberlik bile mali açıdan kulübe büyük bir katkı sağlayacak." dedi
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MİLLİYET SPOR
KAPTAN BÖYLE YAPARSA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen Burak Yılmaz'ı eleştirdi. Ödeme sıkıntısının sadece Tranzonspor'da olmadığını belirten Ağaoğlu "6-7 aydır para ödeyemenler var. 6 aydır para alamayıp sesini çıkarmayan oyunculardan 2 tanesi yabancı oyuncumuz. Takımın kaptanı böyle bir yol açarsa arkasını düşünmek bile istemiyorum." dedi
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MİLLİYET SPOR
BAŞKAN DESTEĞİ!
Ali Koç, sezona kötü başlayan Phillip Cocu'ya moral aşıladı, zor günleri atlatmak için güç verdi. Sarı-lacivertlilerde milli takım arasında bir durum toplantısı gerçekleştirdi. Ligdeki 3 yenilgi sonrası yaşanan hayal kırıklığının ardından devreye giren Fenerbahçe başkanı, teknik heyete iyi dileklerini belirtip, destek mesajını iletti
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SABAH SPOR
GALİBİYETE YABANCI KALDI
Lucescu, Milli Takım'da yüzde 25'lik kazanma oranıyla hayal kırıklığı oldu. 12 maçta 5 yenilgi görüp sadece 3 kez sahadan zaferle ayrılan Rumen çalıştırıcı, son 25 yılın en kötü teknik direktör performansını sergiledi
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SABAH SPOR
ÇARE DONK!
Terim, bir yandan forvete çareler ararken diğer yandan savunmayla uğraşıyor. Maicon-Ahmet ikilisinden yeterli verim alamayan tecrübeli çalıştırıcı, Ryan Donk'u stopere çekmeye karar verdi. Hollndalı futbolcuya Serdar Aziz eşik edecek. Ndiaye-Fernando ise orta sahayı tutacak
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VATAN - ŞAMPİY10
KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSETTİM
Volkan'dan kaleyi devralan Harun, F.Bahçe'ye çabuk alıştığını söyledi: "Yeni takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Özellikle Volkan ağabey çok yardımcı oluyor. Keşke Kayserispor maçında mağlubiyeti önleyebilseydim"
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VATAN - ŞAMPİY10
BU GURUR BEŞİKTAŞ'IN
FİFA 19'un kulüp transferleri bölümüne siyah-beyazlılar damga vurdu. Futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği video oyununda, başkan Fikret Orman ve Portekizli yıldız Pepe'nin geçen sene imza töreninde verdikleri poz kullanıldı
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