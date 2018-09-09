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FANATİK GAZETESİ

HER ZAMAN TEK HEDEF... KAZANMAK!

Galatasaray, farklı Trabzonspor yenilgisinin şokunu üzerinden çabuk atlattı, teknik direktör Fatih Terim, gereken dersleri aldıklarını söyledi ve devam etti: "Ligde hedefimiz belli; 22. şampiyonluk. Her şampiyonluk değerlidir. Bu nedenle de 22. şampiyonluğumuz da diğerleri kadar kıymetli, inşallah onu da başaracağız. Şampiyonlar Ligi'nde asıl anaç gruptan çıkmak olsa da kazanabileceğimiz kadar puan kazanmalıyız. Her puan ekonomik bir kazanç ve yapacağımız transferleri etkilecek."